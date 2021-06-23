Врачи спасли 98-летнюю тюменку с инсультом

Фото: Ирина Ющенко

В Областную клиническую больницу №2 доставили 98-летнюю жительницу Тюмени с признаками инсульта. Пациентка поступила в медицинское учреждение через полтора часа от начала заболевания — в "терапевтическое окно".

В ОКБ №2 пациентке выполнили весь спектр необходимых обследований. Компьютерная томография не выявила признаков значимых повреждений, согласно протоколу было выполнено МРТ головного мозга и принято решение о выполнении тромболитической терапии.

Высокотехнологичное лечение позволило растворить тромб, закрывший сосуд питающий участок головного мозга, тем самым восстановив кровоснабжение и избежав развития инсульта. Учитывая возраст пациентки, была подобрана оптимальная доза тромболитического препарата.

После выполненного тромболизиса женщину госпитализировали в палату интенсивной терапии для дальнейшего наблюдения и лечения. В динамике врачи отметили повышение силы в конечностях, восстановление речи.

Благодаря своевременному обращению, слаженной работе сотрудников скорой помощи и ОКБ №2, была выполнена тромболитическая терапия, эффективность проведённого лечения позволила полностью восстановить утраченные функции, самочувствие пациентки улучшилось и ее выписали домой.

"При выявлении первых признаков инсульта: опущения уголка рта при улыбке, отсутствия или ослабления движений в руке или ноге на одной половине тела, затруднения или неспособности ответить на вопросы необходимо немедленно вызвать скорую помощь, - напоминает руководитель регионального сосудистого центра ОКБ №2 Дмитрий Некрасов. – Это позволит специалистам инсультной команды выполнить наиболее эффективные методы лечения: тромболитическую терапию и тромбэкстракцию".