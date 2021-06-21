В Тюмени проходит чемпионат среди кинологов Росгвардии

В Центре подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии состоялось торжественное открытие чемпионата Уральского округа Росгвардии по многоборью кинологов. Дата его проведения, 21 июня, выбрана неслучайно. Сегодня отмечается 112-я годовщина со дня образования кинологических подразделений ведомства.

Участие в соревнованиях примут 10 команд, в состав которых вошли более 30 военнослужащих и сотрудников ведомства со своими четвероногими помощниками.

Чемпионат продлится в течение пяти дней и завершится 25 июня. Командам предстоит состязаться в отработке различных задач с применением минно-разыскных и патрульно-разыскных служебных собак.

Общая дрессировка, задержание при плохой видимости и в труднодоступных условиях, поиск материала по запаху, обыск местности, атака огневой точки – эти и другие нормативы включает программа состязаний, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.