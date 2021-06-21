Тюменские нейрохирурги получили главную медицинскую премию России за спасение ребенка в утробе матери

Главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ Альберт Суфианов и заведующий детским нейрохирургическим отделением центра, д.м.н. Юрий Якимов удостоены главной национальной медицинской премии "Призвание" за проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека. Церемония награждения прошла в Москве 17 июня.

В 2018 году Альберт Суфианов и врачи-гинекологи НИИ охраны материнства и детства Екатеринбурга совершили настоящее чудо: врачи провели уникальную внутриутробную операцию на головном мозге плода, у которого была диагностирована гидроцефалия. Беременность была доношена, родился здоровый ребенок. Операция проведена впервые в России и второй раз в мире. Через несколько месяцев родился Ярослав, ему сегодня 3 года. Малыш растет и развивается.

"Главная врачебная награда страны – золотая статуэтка - теперь в нашем центре. Это заслуженная награда. Это ваша награда! И я благодарен каждому из вас за труд и высокий профессионализм. С праздником! Мой коллектив – лучший в мире!", - отметил Альберт Суфианов, обращаясь к коллективу ФЦН.

Альберт Акрамович поблагодарил всех, кто помогал в развитии центра, создании достойных условий для работы и приобретении ультрасовременного медицинского оборудования. В частности, он сказал о полномочном представителе президента в УрФО – Владимире Якушеве, Правительстве Тюменской области и коллегах из разных регионов страны и мира.

"Мы первые в мире провели эту операцию. Вступились за жизнь мальчика Ярослава еще задолго до его рождения. А ведь раньше это казалось фантастикой, нереальностью. Главная медицинская премия "Призвание" - лучший подарок для коллектива центра в юбилейный для него год", - подчеркнул руководитель центра.

В продолжение мероприятия главный врач ФЦН вручил сотрудникам учреждения награды за достойный труд и проявление лучших профессиональных качеств. Шестьдесят пять человек получили Почетные грамоты Министерства здравоохранения РФ, Тюменской областной Думы, Департамента здравоохранения, Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, Благодарности Министерства здравоохранения России, Председателя Тюменской областной Думы, Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, Благодарственные письма депутата Тюменской областной Думы. Памятные адреса получили специалисты, отметившие юбилеи, сообщили в пресс-службе ФЦН.