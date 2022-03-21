Тюменские нейрохирурги спасли ребенка из Монголии

Врачи Федерального центра нейрохирургии в Тюмени избавили мальчика из Монголии от объемной кисты, которая занимала большую часть его головного мозга, благодаря профессионализму хирургов и применяемым ими технологиям весь период лечения пациента занял несколько дней, сообщает пресс-служа ФЦН.

Тэмуужин с родителями живет в Улан-Баторе, до операции жаловался на сильные головные боли, причиной которых стала объемная киста, занимавшая большую часть головного мозга. Монгольские врачи пояснили родителям, что если не сделать операцию, то ребенка не спасти, и порекомендовали обратиться в тюменский ФЦН, где применяются малотравматичные методики оперативного лечения и уникальные технологии.

"Главный врач центра, профессор Альберт Акрамович Суфианов успешно провел операцию с использованием эндоскопического оборудования. Кисту удалили без последствий для здоровья мальчика, весь период лечения ребенка занял несколько дней", - рассказал заведующий детским нейрохирургическим отделением Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, к.м.н. Юрий Якимов.

Главный врач ФЦН в Тюмени, профессор, д.м.н., Заслуженный врач РФ Альберт Суфианов рассказал , что у него тесные профессиональные связи с Монголией, он часто бывал там по обмену опытом, лечил много пациентов из этой страны в нейрохирургическом отделении детской больницы в Иркутске.

"Мы открыты для сотрудничества, готовы принимать для оперативного лечения в Федеральный центр нейрохирургии пациентов из разных стран. Возможности нашей клиники масштабные. Мы обладаем авторскими методиками. Часто бывает так, что от пациента отказываются в столичных больницах, а мы даем ему шанс и спасаем жизнь", - отметил Альберт Суфианов.