Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Концерты, спектакли, экскурсии, мастер-классы, вечеринки. спортивные соревнования. фестивали - тюменцы смогут выбрать себе занятие по душе. И не забываем про день молодежи!

Приём заявок на конкурс "УМНИК" (18+)

Прием заявок на конкурс "УМНИК" Фонда содействия инновациям начался в Тюмени. Победители получат гранты в размере 500 тыс. рублей на реализацию проекта. К участию приглашают граждан РФ - студентов, аспирантов, молодых ученых, инноваторов, предпринимателей и сотрудников высокотехнологичных компаний в возрасте от 18 до 30 лет включительно, ранее не побеждавшие в программах фонда. Заявки принимаются по направлениям: "цифровые технологии", "медицина и технологии здоровьесбережения", "новые материалы и химические технологии", "новые приборы и интеллектуальные производственные технологии", "биотехнологии" и "ресурсосберегающая энергетика".

Когда: приём заявок - до 26 октября, победителей определят 24 - 25 ноября.

Где: приём заявок - на сайте конкурса, награждение победителей - в Тюменском технопарке

ART-погружение "В потоке" (0+)

Понятие потока существует во многих аспектах – от физического явления до определения в абстрактной математике, от психологического термина – до литературного приёма. В обычном понимании "поток" – это объекты, движущиеся в едином направлении или временном отрезке. "Находиться в потоке" – значит полностью включиться, "погрузиться", прочувствовать текущий момент. Это деятельное сосредоточение человека, находящегося "на одной волне" с миром. "ART-погружение" поможет вам ощутить это состояние. Выставка "В потоке" – волшебство на грани соединения разных видов искусства. Доминанта выставки – керамическая композиция "Две реки" тюменской художницы Айгуль Тархановой – словно воплощение одушевлённой природы. Классические стихотворения-хокку Мацуо Басё и Тиё из Кага вплетены в поток ожившей водной стихии. Плыть по течению – это не всегда слепое подчинение воле судьбы. Согласно китайской философии, если человек находится в согласии с самим собой, река всегда выносит его туда, куда нужно…

Когда: по 3 октября

Где: музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63

Стоимость: 50 рублей

Выставочный проект "Пряный аромат" (0+)

На выставке представлены работы тюменской художницы Жанны Алиповой. Главная тема работ – цветочные композиции. Работы делятся на два направления. Часть работ продолжает серию ранее начатого цикла "Геометрия цвета", где прослеживается условность изображаемого на полотне, напоминающего отчасти кубистическую живопись. Вторая – выполнена в смешанной технике мастихиновой живописи рельефным способом практически без использования кистей. Изображение, выполненное с применением текстурной пасты для создания объема на холсте, создает эффект света и тени при боковом точечном освещении в интерьере. Эти два направления объединяет изображение цветов в вазах, либо растущих в естественных условиях. Выставка работает в рамках проекта "Наверх с художником".

Когда: по 5 сентября

Где: музейный комплекс им. И. Я. Словцова, ул. Советская, 63, лестница А

Вход свободный

Приём заявок на VII Всероссийскую премию "За верность науке" (18+)

В этом году впервые будет вручена премия за лучший проект, направленный на защиту исторической правды. Для участников, не зарегистрированных как СМИ, в том числе для студенческих редакций предусмотрена номинация "Лучший онлайн-проект о науке". На участие в премии могут быть поданы как индивидуальные заявки, например, от журналистов, научных коммуникаторов, ученых, общественных деятелей, так и заявки от организаций (федеральных, региональных и специализированных СМИ, телеканалов, студенческих редакций, издательских домов, медиахолдингов и т. д.). Организатором премии традиционно выступает Минобрнауки России, партнерами мероприятия являются Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ им. М. В. Ломоносова. Премия проводится в рамках плана основных мероприятий Года науки и технологий в Российской Федерации.

Когда: до 3 сентября 2021 года

Где: по ссылке:

Мероприятие "Забытая забава детства" (6+)

В уютной обстановке старинного дома участники мероприятия "Забытая забава детства" посмотрят диафильмы на фильмоскопе XX в., а также узнают историю появления "волшебных картин". А, может, и у вас остались диафильмы? Приносите с собой! Мероприятие проводится по заявкам для организованных групп. Подробности и запись по телефону: +7 (3452) 46-13-10.

Когда: по 29 августа с четверга по воскресенье с 11:00 до 20:00

Где: музей "Дом Машарова", ул. Ленина, 24

Стоимость: 250 рублей для группы до 5 человек; 50 рублей - для каждого последующего посетителя

Театрализованная экскурсия "Семейный альбом" (6+)

Радушные хозяева дома, Николай Дмитриевич Машаров и его супруга Екатерина Евграфовна, с удовольствием примут гостей и расскажут о семейных традициях, увлечениях и моде XIX века. Подробности по телефону: +7 (3452) 46-13-10.

Когда: все лето по субботам и воскресеньям в 12:00 и 16:00

Где: музей "Дом Машарова", ул. Ленина, 24

Стоимость: 1000 рублей для группы до 5 человек, для каждого посетителя свыше пяти - 200 рублей

Мероприятие "От умельца-кузнеца" (6+)

Музей "Дом Машарова" раскроет тюменцам тайны кузнечного дела на мероприятии "От умельца-кузнеца". Земля тюменская издревле славилась своими мастерами. Умельцы бережно хранят секреты ремесла и передают их из поколения в поколение. Но теперь эти тайны доступны и тюменцам! Вместе с Гаврилой-мастером участники мероприятия смогут познать все нюансы древних ремесел и сами станут настоящими мастерами. Требуется предварительная запись, вопросы можно задать по телефону: +7 (3452) 46-13-10.

Когда: по 29 августа каждую неделю с пятницы по воскресенье

Где: музей "Дом Машарова", ул. Ленина, 24.

Стоимость: 150 рублей

Выставочный проект "Прогулки по Тюмени" (0+)

В 2021 году город Тюмень отмечает 435-летний юбилей. Каким был наш город в прошлом? Как выглядели его улицы и площади? Как изменилась его живописная панорама, архитектурный облик, характер сегодня? Каким он станет он в будущем? Выставочный проект "Прогулки по Тюмени" объединяет художников нескольких поколений, различных стилистических и жанровых ориентаций. На выставке представлены экспонаты из фондов ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение" и привлеченных фондов. Подробности - по тел. 8 (3452) 45-35-90.

Когда: по 29 августа

Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63

Выставка "Изотерия" (0+)

Выставочный проект, демонстрирующий зрителю работы тюменской художницы Алены Изотовой. Главные темы работ, представленных на выставке – окружающее пространство и природа, выраженные через призму неповторимого, взгляда художницы, реализованного в авторской разработке – технике неогобелена. Материал, используемый для создания неогобеленов, – акриловая пряжа.

Когда: по 29 августа

Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63, лестница Б

Вход свободный

Акция "435 строчек о Тюмени" (0+)

Стать участником акции — просто! Запишите видео чтения стихотворения или отрывка длительностью не более двух минут и опубликуйте его на своей личной странице в социальных сетях с хэштегом #435строчекоТюмени. Стихотворение можно выбрать в разделе "Стихи и песни о Тюмени" на сайте "Электронная библиотека тюменского писателя". Видео также можно отправить с помощью опции "Предложить новость" в одну из библиотечных групп во ВКонтакте: "Библиотеки Тюмени", "Библио К.О.Т.", "Библиотечный центр для молодёжи", "Пушкинка", "Библиотека № 4", "Библиотека № 16", "Литературный лицей" или на электронную почту одной из библиотек. Поэтическое поздравление можно записать самому, с семьей или друзьями. Все участники онлайн-акции получат электронные дипломы.

Когда: по 31 июля

Где: онлайн

Участие бесплатное

Акция "Мой подарок ко Дню города - 435 км" (6+)

С 1 июня по 31 июля тюменцы могут присоединиться к физкультурно-оздоровительной акции, посвященной 435-летию нашего города. Для участия нужно: подать заявку организаторам, регулярно на протяжении двух месяцев совершать пешие походы, походы в формате северной ходьбы, забеги и даже поездки на велосипедах и самокатах, фиксировать результаты с помощью любого гаджета, к завершению акции - 31 июля - иметь в своем активе 435 км! Инициатором акции выступил "Клуб северной ходьбы Тюменского Центра здорового образа жизни" во главе с его руководителем и инструктором по спорту Борисом Михайловичем Воронцовым.

Для участия нужно подать заявку сообщением или с помощью мессенджеров Viber, WhatsApp по номеру 8-922-004-90-57. Все участники акции, преодолевшие заветные 435 км, будут награждены памятными сертификатами и сувенирами. Подробнее

Когда: по 31 июля

Где: на территории города Тюмени

Бесплатно

Выставка "Открытая коллекция" (6+)

В Тюмени 14 мая открылась выставка "Открытая коллекция" из собрания музея современного искусства "ПЕРММ". Выставка организована при поддержке министерства культуры Пермского края и правительства Тюменской области и проводится в рамках национального проекта "Культура". Экспозиция включает в себя 120 произведений тридцати трех художников. Основой "Открытой коллекции" стали работы авторов, принявших участие в выставке современного искусства "Русское бедное", которая прошла в 2008 году.

Когда: по 18 июля

Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63

Вход свободный

Выставка к 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова (16+)

Академик Сахаров — выдающийся ученый-физик, общественный деятель, правозащитник и гуманитарный мыслитель. Его жизнь и деятельность связаны с величайшими историческими процессами второй половины ХХ века, которые определили будущее не только страны, но и всего человечества. Человек, которого называли отцом советской водородной бомбы, получил Нобелевскую премию мира "за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между народами". Он отстаивал те принципы, которые лежат в основе Конституции России. Планшетная выставка знакомит с жизнью ученого, показывая основные аспекты деятельности и важные события его биографии. Выставка подготовлена "Архивом и мемориальной квартирой академика А. Д. Сахарова", г. Москва.

Когда: по 4 июля 10:00 – 18:00

Где: музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63

Стоимость: бесплатно

Выставка "Куклы мира" (0+)

На выставке представлено около 250 кукол более чем из 100 стран мира. Выставка открывает посетителям музея яркий, разнообразный мир кукол разных народов, обращая внимание на то, что, несмотря на различия, всех людей на земле объединяют невидимые культурные связи. Все куклы являются частью коллекции Натальи Гончаренко.

Подробности по телефону: 8 (3452) 46-49-63.

Когда: до 30 июня

Где: музей "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 18)

Стоимость: 150 рублей (взрослый билет), 100 рублей (для школьников, студентов и пенсионеров)

Выставка "Северная архаика" (0+)

К этому событию автор представляет произведения, выполненные в новой технике, с использованием природного материала. Всего на выставке представлено около 380 предметов. Проект предполагает проведение мастер-класса, обучающего работе с этими материалами. Большая часть жизни Альфеи Мухаметовой прошла в г. Мегионе, поэтому "Северная архаика" — это обращение к истокам. Альфея Фахриттиновна — член Союза художников России, заслуженный работник культуры России. Ее работы находятся в частных коллекциях ФРГ, Канады, Китая, Японии, США, в музеях 14 городов мира. Она создала иллюстрации к 22 изданиям тюменских авторов. К открытию выставки художником подготовлен альбом-каталог "Генетическая память Севера" и сборник стихов "Цвет земли".

Когда: по 27 июня 10:00 – 18:00

Где: музейный комплекс им. И. Я. Словцова, ул. Советская, 63

Стоимость: от 150 рублей

Онлайн-проект "Воздушный змей" (0+)

Быстрее! Выше! Ярче! Креативнее! И это не про спортивные состязания, а про конкурс воздушных змеев. Смастерите своего воздушного змея, снимите с ним видео и пришлите на почту ДК "Водник". 25 июня в сквере "Корабельный" можно будет вместе запустить своих воздушных змеев, а организаторы конкурса выберут лучших во множестве номинаций.

Когда: по 25 июня

Где: онлайн

Участие свободное

Оздоровительный цигун в проекте "Спортивный заряд" (18+)

Инструкторы Всероссийской федерации цигун в течение летних месяцев будут знакомить вас с уникальной практикой оздоровительного цигун! Мы будем проводить для вас занятия на трёх площадках города (у баннера #Спортивныйзаряд) и постараемся охватить своим вниманием всех желающих оздоровиться и наполниться энергией Ци!

Расписание:

- сквер Депутатов (ул. Олимпийская) - понедельник, среда, пятница в 7:00;

- парк им. Гагарина, суббота в 9:00;

- сквер 30-летия Победы (ул. Судостроителей), воскресенье в 9.00.

Когда и где: по расписанию

Стоимость: бесплатно

Выставка "Вспомним"(12+)

"Вспомним" — мультимедийная выставка, посвященная Великой Отечественной войне. Её концепция подразумевает 7 связанных единым сюжетом залов, каждый из которых рассказывает историю одного из участников войны – маршала, узника концлагеря, жителя блокадного Ленинграда, труженика тыла, ребёнка войны, фронтовика, партизана. Выставка основана на уникальных дневниках, письмах, мемуарах, архивных фото и видео и построена по принципу художественного фильма, с применением технологии video mapping. Digital экспозиция была создана группой авторов из Екатеринбурга к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Режиссёр Лев Маврин: "Вспомним – выставка, которая погружает зрителя в непривычное ему состояние, вырывает из будничного контекста и позволяет оказаться в эпицентре событий. Здесь можно взглянуть на войну глазами непохожих друг на друга людей, попавших в совершенно разные обстоятельства, но объединённых одним общем горем. Это не аттракцион и не учебник истории. Это проект, который побуждает зрителя содрогнуться на эмоциональном уровне…"

Вы можете посетить экспозицию самостоятельно или записаться на экскурсию. Запись на экскурсии ведется по телефону +7 (3452) 68-11-11.

Когда: 22 июня - 31 августа

Где: исторический парк "Россия – Моя история", ул. Орджоникидзе, 47

Митинг "Мы будем помнить героев войны" (0+)

День памяти и скорби 22 июня 2021 года — это 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны, явившаяся основной частью Второй мировой войны 1939–1945 годов. Со всеми вместе вспомни Прошедшую войну. Июньский день, где бомбы прервали детский смех, тот день, где был разорван, на "до" и "после" — век. У Мемориала "Солдатам отечества 1941–1945 гг." пройдет митинг, будет объявлена минута молчания по землякам павшим в годы Великой Отечественной войны.

Когда: 22 июня в 10:00

Где: дом культуры "Поиск", ул. Александра Пушкина, 10

Вход свободный

Торжественный митинг "Дорогами войны" (0+)

Программа будет направлена на сохранение и увековечивание памяти о мужестве и героизме советского народа. Участников ожидает торжественное открытие, возложение гирлянды и минута молчания.

Когда: 22 июня в 10:00

Где: ДК "Водник", ул. Литейщиков – Гагарина

Митинг "Навечно в памяти народной…" (0+)

В программе – минута молчания, стихи о войне в исполнении артистов театрального коллектива "Друзья".

Когда: 22 июня в 12:00

Где: ДКиТ "Торфяник", ул. Малышева, 26, уличная площадь

Митинг-реквием "Строки, опалённые войной" (0+)

Соберутся ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны. Откроет митинг литературная композиция, подготовленная учениками колы №45 и театральным клубным формированием ДК "Орфей". Завершится мероприятие традиционной минутой молчания и возложением цветов.

Когда: 22 июня в 15:30

Где: ДК "Орфей", ул. 70 лет Октября, 5в, уличная площадь

Спектакль "Анна Франк" (12+)

Спектакль-лауреат IX Международного фестиваля камерных театров и спектаклей малых форм "АrtОкраина" (Санкт-Петербург, 2018). Дневник 15-летней Анны Франк, погибшей в нацистском концлагере, потряс мир. Он входит в десятку самых читаемых книг, вышел миллионными тиражами на 70 языках. В дневнике Анна подробно описала, как ее семья и семья компаньона отца, спасаясь от преследования нацистов, два года скрывались на чердаке офисного здания в Амстердаме. Два года! Два года… Два года тишины, темноты и... надежды. Они все очень хотели жить! Шутили, радовались, решали семейные проблемы, праздновали дни рождения, впервые влюблялись, обижались, смеялись, любили жизнь и ценили каждое ее мгновение... В замкнутом пространстве, когда спрятаться друг от друга нет никакой возможности, чувства обостряются, а многие поступки вызывают сомнения. Каково это – быть спрятавшимися? Как выжить в этих страшных обстоятельствах, сохранив веру и надежду на будущее? Режиссер-постановщик – Александр Тихонов.

Билеты

Когда: 22 июня в 19:00

Где: Тюменский драматический театр, ул. Республики, 129

Стоимость: 900 - 1000 рублей

Kle2Go: Jazz Folk Trio - Москва (0+)

Джазовое cупертрио русского акмеизма. На концертах звучат оригинальные авторские композиции и импровизации. Да, они самобытны, но так же и отсылающие к различным стилям и жанрам мировой музыки. Вы без труда проникнитесь и очарованием русского мелоса и страстными речитативами солирующих инструментов и душевностью воцаряющейся атмосферы. Достаточно перечислить участников, что бы стало ясно – вас ожидает концерт из разряда незабываемых впечатлений. Концерт – событие.

Сергей Клевенский - духовые фольклорные инструменты

Владимир Голоухов - вибрафон и перкуссия

Антон Горбунов - контрабас, бас-гитара, кларнет

Подробности по телефону 8-922-042-00-26

Когда: 22 июня в 20:00

Где: FABRIC BAR, ул. Молодежная, 74/4, этаж 2

Стоимость: 1000 - 1500 рублей

Выставка "1000 МЕЛОЧЕЙ" (0+)

Универсальная выставка-продажа потребительских товаров: одежда, украшения, аксессуары, хозяйственно-бытовые товары, предметы интерьера, текстиль, посуда, сувениры, игрушки.

Когда: 23 - 27 июня

Где: ул. Севастопольская, 12

Выставка "Продукты питания" (0+)

Выставка рассчитана на широкую потребительскую аудиторию, организована для привлечения крупных продавцов, производителей, а также с целью содействия малому бизнесу.

Когда: 23 - 27 июня

Где: ул. Севастопольская, 12

Арт-батл "Рисунки родной Земли" (6+)

Ведущий специалист по сохранению и развитию белорусской культуры Дворца национальных культур "Строитель" Ю.С. Черепанова приглашает всех желающих научиться основным формам белорусской живописи. На мероприятии "Малюнки роднай Зямли" (Рисунки родной Земли) юные зрители познакомятся с историей русской и белорусской живописи, белорусскими художниками Виталием Цвирко, Евгением Зайцевым, Алексеем Глебовым и художниками Тюменского края. Украсят мероприятие песни на русском и белорусском языке о Родине и дружбе. Количество мест ограничено. Информацию можно уточнить по телефону 8 (3452) 36-56-17.

Когда: 23 июня в 11:00

Где: дворец национальных культур "Строитель", ул. Республики, 179

Стоимость: от 110 рублей

Аудиотур "Форест Джамп" (6+)

Спорим, ты никогда не был на дискотеке в парке? Аудиотур "Форест Джамп" – это часовая танцевальная прогулка в Гилевской роще. Чтобы стать его участником необходимо только прийти в назначенное место и время, надеть удобную обувь и захватить хорошее настроение. Ты получаешь наушники и под руководством гида начинаешь музыкальное приключение. Тут не нужно уметь петь и танцевать, все движения просты, их тебе покажет гид. Просто веселись, повторяй и двигайся по маршруту.

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Когда: 23, 26 и 27 июня в 18:00

Где: Гилевская роща, центральный вход (за автобусной остановкой "Гилевская роща")

Стоимость: 700 рублей

Самокатная экскурсия "Тюмень, которую мы потеряли" (12+)

Маршрут проложен по местам живой встречи с историей. Общая протяженность - около 4-х км. В ходе экскурсии вы увидите самые красивые потерянные кварталы города, самые значимые для истории здания, прокатитесь по тихим кварталам и улочкам, окунетесь в тайны минувших веков, узнаете, как можно сохранить культурное наследие. Бронирование: +7 (982) 924-44-72 (телефон, Viber, WhatsApp)

Когда: 23 июня в 18:30 - 20:30

Где: место встречи и начало экскурсии - ул. Республики, 5А

Стоимость: 1000 рублей

Специальный показ фильма "Бендер: начало" (16+)

Судьба сталкивает юного идеалиста Осю с турецко-подданным аферистом Ибрагимом Бендером. И никогда бы честный Ося не связался с таким бессовестным и хитроумным мошенником, если бы их не объединила невероятно опасная авантюра — охота за царской реликвией, драгоценным жезлом, заполучить который также не прочь местные бандиты и белые офицеры.

Когда: 23 июня в 19:00

Где: кинотеатр "Киномакс", ул. Дмитрия Менделеева, 1

Стоимость: от 160 рублей

Спектакль "Мещане". Театр на Васильевском – Санкт-Петербург (16+)

В центре пьесы – семья Василия Васильевича Бессеменова, зажиточного мещанина. В его большом доме всегда многолюдно: жена, дочь Татьяна, сын Петр, воспитанник Нил, а также квартиранты, приживалы. Но нет мира и согласия под домашним кровом, фатально не совпадают взгляды, интересы, любовные страсти… Герои драмы совершают жизненный путь в сложных, переломных исторических условиях. Кризис традиционной семьи, смена поколений, конфликты отцов и детей: модель семьи – как модель мира, утратившего связь времен. Пьеса М. Горького "Мещане" вошла в золотой фонд мировой драматургии. Тем не менее, после знаменитого спектакля Георгия Товстоногова 1966 года, петербургские театры не обращались к этому произведению. Режиссер Владимир Туманов нарушил затянувшуюся паузу. Его спектакль – первая за полвека постановка горьковской драмы в культурной столице. Спектакль – лауреат премии "Золотой софит".

Билеты

Когда: 23 июня в 19:00

Где: Тюменский драматический театр, ул. Республики, 129

Стоимость: 400 - 2500 рублей

Спектакль "Петербург". Театр на Васильевском – Санкт-Петербург (16+)

Пьеса "Петербург" посвящена нескольким поколениям семьи коренных питерских интеллигентов, их судьбам, индивидуальным, неповторимым, и общей исторической судьбе великого города. Острые, ироничные диалоги, исповедальные монологи, яркие характеры, глубокие чувства, – все это погружено в неповторимую петербургскую атмосферу. Одним из главных героев пьесы становится сам город – с узнаваемыми, родными сердцу петербуржца уголками, ожившими петербургскими мифами…

Юлия Тупикина – журналист по первому образованию (закончила Красноярский государственный университет), в 2010 окончила Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве, позже училась сценарному мастерству у американского сценариста Нила Ландау. Пишет пьесы и сценарии, является соавтором сценария фильма Алексея Германа (младшего) "Довлатов". Пьесы "Учебник дерзости", "Ба", "Офелия боится воды" и другие побеждали на конкурсах драматургии "Любимовка", "Евразия", "Свободный театр"… Спектакли по пьесам Ю. Тупикиной поставлены в театрах Саратова, Красноярска, Коляда-театре и других. Режиссер-постановщик – Денис Хуснияров.

Билеты

Когда: 23 июня в 19:00

Где: Тюменский драматический театр, ул. Республики, 129

Стоимость: 600 - 2000 рублей

Стендап в "Максимилианс": Винокур, Атлас, Детков (18+)

Любите шутки поострее? Приходите в "Максимилианс". Даже сегодня, когда стендап на пике популярности, цензура на телевидении все-таки не позволяет показать номера без купюр. Но это можно на сцене "Максимилианса"! Подробности и бронь столов

Когда: 23 июня в 21:00

Где: ресторан "Максимилианс", ул. 50 лет Октября, 8Б

Стоимость: от 1500 рублей

Спектакль "Идиот". Театр на Васильевском – Санкт-Петербург (16+)

В клубок любви-жалости, любви-ненависти, любви-страсти сплетаются отношения чистого душой и помыслами князя Мышкина, неистового Рогожина, гибельно своенравной красавицы Настасьи Филипповны, горделивой Аглаи…Участники спектакля демонстрируют не только глубокое погружение во внутренний мир героев и предельное напряжение чувств, но и понимание особой природы юмора великого писателя. Ведь сам Достоевский, говоря о любимом литературном герое, признавался: "Он прекрасен единственно потому, что в то же время и смешон". Сценическая композиция – Георгий Товстоногов. Режиссер-постановщик – Владимир Туманов.

Билеты

Когда: 24 июня в 19:00

Где: Тюменский драматический театр, ул. Республики, 129

Стоимость: 400 - 2500 рублей

Спектакль "Как Зоя гусей кормила". Театр на Васильевском – Санкт-Петербург (16+)

Драматург Светлана Баженова, ученица Николая Коляды, утверждает: "Почти все пьесы я списываю с жизни. У меня туго с фантазией, но я умею подслушивать и подсматривать. Например, сюжет пьесы "Как Зоя гусей кормила" полностью списан из жизни. Вся история, описанная в пьесе, разворачивалась на моих глазах". Тем не менее, отношения матери и сына, по определению сложные, в пьесе достаточно эксцентричны. Начнем с того, что героине пьесы Зое сто лет(!). Немолод и ее сын Владимир, при этом не самостоятелен, странен, одинок. Зоя, кажется, не собирается умирать, а Владимир, кажется, никак не соберется начать жить. И вот в их доме неожиданно появляется девушка Женя – своенравная, не очень воспитанная, резкая. Но она – живая! Вдруг наконец-то Владимир обретет семейное счастье?! Пьеса заставляет задуматься о вечных проблемах – первой и последней любви, мимолетности счастья, разрушительной силе зависти и последствиях эгоистичной материнской любви.

Об авторе. Светлана Эдуардовна Баженова – актриса, режиссер, драматург. Окончила Екатеринбургский театральный институт (мастерская Николая Коляды) по специальности "Литературное творчество". Основатель и художественный руководитель Омского Центра современной драматургии. Лауреат ряда конкурсов современной пьесы. Режиссер-постановщик – Денис Хуснияров.

Билеты

Когда: 24 июня в 19:00

Где: Тюменский драматический театр, ул. Республики, 129

Стоимость: 600 - 2000 рублей

Фестиваль "Покупай тюменское" (0+)

Покупатели смогут продегустировать продукцию тюменских производителей: молоко, кисломолочные изделия, сыры, колбасы, напитки, а также познакомиться с местным ассортиментом бакалеи.

Когда: 25 июня с 14:00 до 20:00, 26 июня с 12:00 до 18:00

Где: гипермаркет "Лента", ул. Алебашевская, 19

Стоимость: бесплатно

Спектакль "Женитьба". Театр на Васильевском – Санкт-Петербург (16+)

Все герои пьесы, каждый на свой манер, пребывают в ожидании перемен в судьбе, мечтают о личном счастье… За сюжетом неудавшейся женитьбы встает некая мистика, морок жизни на зыбкой грани между явью и сном. В этом весь Гоголь, в чьем творчестве комическое неотделимо от трагического, чья стихия, как считал Владимир Набоков – нелепость и абсурд. Режиссер Владимир Туманов известен умением извлечь из классической пьесы неожиданный смысл, благодаря парадоксальному распределению ролей, оригинальной трактовке. Художественное оформление спектакля создано известным в России и за рубежом сценографом, лауреатом премий "Золотой софит" и "Золотая маска", Государственной премии РФ Семеном Пастухом. Пресса о спектакле писала: "Основная заслуга режиссёра Владимира Туманова состоит в том, что он, взяв за основу живой текст пьесы Гоголя, сумел создать невероятно современный и остроумный спектакль с грустным подтекстом".

Билеты

Когда: 25 июня в 19:00

Где: Тюменский драматический театр, ул. Республики, 129

Стоимость: 400 - 2500 рублей

Спектакль "Семью восемь". Театр на Васильевском – Санкт-Петербург (16+)

В ноябре 2019 года в Театре на Васильевском состоялась режиссерская лаборатория "Новая режиссура и современная драматургия для молодежи #ПРОТЕкСТ" под руководством заслуженного деятеля искусств России Виктора Рыжакова. Семь магистрантов Центра им. Вс. Мейерхольда и Школы-студии МХАТ подготовили с артистами театра эскизы спектаклей по произведениям современной драматургии. Тогда художественный руководитель театра Владимир Словохотов пообещал, что на основе лучших эскизов будут созданы спектакли, которые войдут в репертуар Театра на Васильевском. На обсуждении был горячо принят эскиз режиссера Галины Зальцман по пьесе Дарьи Слюсаренко "Семью восемь". Сейчас этот эскиз воплотился в полнометражный репертуарный спектакль на Камерной сцене театра.

Пьесу Дарьи Слюсаренко на конкурсе "Ремарка" выделил известный театральный критик Павел Руднев. Семейную драму "Семью восемь" автор преподносит как биографическую. Героиня пьесы вспоминает свое детство, чисто женский состав семьи, вечно занятую маму и непримиримо требовательную бабушку, домашнего тирана. Атмосфера семьи являет во всей обнаженности мир человека в отсутствии любви – с воспоминанием о детских травмах, "разобщенностью близких душ" и комплексом вины, отчуждением и одиночеством, робкими поисками путей взаимопонимания. Три актрисы играют три возраста героини, у каждой – свои "скелеты в шкафу" и своя исповедь. А Татьяне Башлаковой достался сложный, неприкрашенный образ бабушки, домашнего абьюзера, который "бьет, потому что любит". Спектакль развивает тему психологического насилия в семье – вслед за "Похороните меня за плинтусом" П. Санаева, "Как Зоя гусей кормила" С. Баженовой.

Билеты

Когда: 25 июня в 19:00

Где: Тюменский драматический театр, ул. Республики, 129

Стоимость: 600 - 2000 рублей

Спектакль "Ой, Хой" (18+)

"Ой, Хой" — ностальгический спектакль о культуре жизни 90-х. "Потерянное поколение", леопардовые лосины, спортивные костюмы, косухи, атмосферная музыка "Сектор Газа" и "Руки вверх", тачки прямиком из того времени. Вот, что тебя ждет. Режиссер спектакля Оксана Погребняк из Белгорода собрала команду из тюменских ребят, которые хотят телепортнуться в прошлое и рассказать об этом тебе.

Продолжительность - 1 час 35 минут. Билеты можно приобрести на сайте или на баре в UNDER BAR ежедневно с 18:00 до 00:00

Когда: 25 июня в 19:00

Где: UNDER BAR, ул. Свердлова, 5, к. 2

Стоимость: 300 рублей

Замай (18+)

Время летит быстрее, чем кажется, и Судный Год уже не за горами! Андрей Андреевич Хан Замай Бишкекский едет в большое сольное путешествие по городам и весям, чтобы нести Людям свое Слово, да петь свою Песню. Голосуй, Приходи, Выбирай! ЗАМАЙ-2024 уже в 2021-м!

Билеты

Когда: 25 мая в 19:00

Где: Дом Печати, ул. Осипенко, 81

Летний кубок SUMMER CUP 2021 по бодибилдингу (6+)

В Тюмени пройдет первый летний кубок SUMMER CUP 2021 по бодибилдингу. Кубок проводится в трех абсолютных категориях: фитнес-модель, фитнес-бикини и пляжный бодибилдинг.

Когда: 26 июня

Где: на набережной возле "Конторы пароходства", ул. 25 Октября, 23а, ст.1

Вход свободный

parkrun Затюменский (16+)

Это пятикилометровый забег на время. Необходимо зарегистрироваться и взять с собой распечатанную копию своего штрих-кода. Если вы придёте без штрих-кода, ваш результат не будет учтён.

Справки: тел. 8 (912) 397-77-07

Когда: каждую субботу в 9.00

Где: парк Затюменский (ул. Оловянникова, 18, зона воркаут)

Стоимость: бесплатно

Автобусная экскурсия в с. Покровское "В гости к Григорию Распутину" (16+)

Кто он? Лжец или пророк, мистик или святитель. Человек, влияние которого простиралось на императорскую семью и на ее окружение. Григорий Распутин — личность, о котором еще долго будут говорить в исторической науке. Вы познакомитесь с одной из самых интересных персон в истории государства Российского. В селе Покровском Ярковского района Тюменской области располагается музей, посвященный Григорию Ефимовичу Распутину. Это первый частный музей, посвященной известной исторической личности. Музей основан в 1990 году тюменцами, супругами Смирновыми. Именно они являются хранителями истории жизни Распутина.

Бронирование — на сайте или по телефону: +7 (982) 924-44-72 (Viber, WhatsApp).

Когда: 26 июня с 8:50 до 16:30

Где: место встречи и начало экскурсии - ул. Перекопская, 5 ("ТурКонтора")

Стоимость: 1800 – 1900 рублей (транспортное обслуживание + услуги гида)

Городской фестиваль "Джем" (0+)

Городской фестиваль "Джем" — это праздник, который делают предприниматели. Площадки: IGOLKAmarket; "Туризм"; "Семья"; "Творческий квартал"; "Спорт". На площадках пройдут мастер-классы и выступления экспертов, будут организованы фотовыставки и фотозоны. Вас ждет много крутых событий: всероссийские соревнования по кроссфиту, танцевальные джемы, мобильная баня, занятия по йоге и медитации.

Когда: 26 июня в 10:00 — 27 июня в 22:00

Где: набережная, ул. Республики, 4

Цирковое представление "Тропик-шоу" (0+)

Красота и магия востока! Цирковая программа под руководством Тиграна Акопяна. В программе – животные из Африки, Америки, Евразии: бегемот, носухи, обезьяны, лама, пони, верблюды, дикобразы, французские болонки и бобтейлы. Своё мастерство продемонстрируют дрессировщики, жонглеры, воздушные гимнасты, акробат на "Колесе риска", акробаты на роликах, акробаты на батуте. Добро пожаловать за невероятными эмоциями в Тюменский цирк!

Билеты

Когда: 26 июня в 13:00, 17:00 и 27 июня в 17:00

Где: Тюменский государственный цирк, ул. Первомайская, 15

Стоимость: 700 – 1500 рублей

Спектакль "Новеченто (1900-й)" (16+)

Легенда о пианисте. Автор - Алессандро Барикко. Режиссер-постановщик и балетмейстер – Сергей Захарин. В первый день XX века на пароходе "Вирджиния", в ящике из-под лимонов был найден младенец. Мальчика назвали Дэнни Будман Т.Д. Лемон Новеченто. Он рос и проводил свою жизнь на этом огромном океанском лайнере, курсировавшем между Америкой и Европой, и никогда не сходил на берег. Там же чудесным образом Дэнни научился играть на рояле, стал блестящим виртуозом и развлекал публику вместе с ресторанным оркестром. С ним связаны удивительные истории, а его жизнь превратилась в легенду.

Билеты

Когда: 26 июня в 18:00

Где: Тюменский большой драматический театр, ул. Республики, 129

Стоимость: 300 – 1000 рублей

Спектакль "Утиная охота" (16+)

Главный герой Виктор Зилов - молодой, умный, образованный человек, самоуверенный, пытается понять, как оказался где-то между жизнью и смертью, и что вообще происходит с его жизнью. История начинается со встречи с ребёнком, который принёс ему символ смерти - траурный венок. Но смерть ещё не наступила и наступит ли, или герой вернётся к жизни, это будет зависеть от дальнейших действий и воспоминаний героя… Режиссёр спектакля - Олег Гетце. В его постановке по всей стране уже известны спектакли "Носферату" и "Зойкина квартира".

Билеты

Когда: 26 июня в 18.00

Где: Молодёжный театр "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко , ул. Олимпийская, 8а

Стоимость: 600 рублей

Праздничная программа "Новое поколение" (0+)

Молодость — это не дата рождения в твоем паспорте. МОЛОДОСТЬ — это состояние души!!! Ярко и шумно пройдет празднование дня молодежи в микрорайоне Антипинский. Вас ожидает концертно-развлекательная программа с участием: вокальной группы "Созвездие", где девушки исполнят свои лучшие, современные номера с этими ребятами вы точно не останетесь в стороне. Также вас ожидают интерактивные площадки, такие как "Тир" — где вы можете проверить свою меткость. Для любителей красочных фото будет работать яркая фотозона. Этот летний вечер обещает быть по-настоящему жарким.

Когда: 26 июня в 18:00

Где: дом культуры "Поиск", ул. Александра Пушкина, 10

Вход свободный

Спектакль "Бесприданница". Театр на Васильевском – Санкт-Петербург (16+)

Спектакль "Бесприданница" по пьесе Александра Островского – это страстная история о катастрофе "нежного сердца" в жестоком мире, о невероятной мечте обрести независимость от меркантильных интересов и прагматических расчётов. В постановке великой пьесы с богатой сценической историей молодой режиссёр Денис Хуснияров сосредоточился не столько на социальной проблематике, сколько на сущностных, философских проблемах, среди которых свобода личности, свобода выбора в любви.

Билеты

Когда: 26 июня в 19:00

Где: Тюменский драматический театр, ул. Республики, 129

Стоимость: 400 - 2500 рублей

Выставка "Нумизматы" (0+)

Дворец национальных культур "Строитель" приглашает жителей и гостей города на выставку. Вы сможете увидеть коллекционные новинки, старинные экспонаты, посмотреть раритеты, пообщаться с коллекционерами и получить консультацию и оценку предметов. Выставочные экспонаты представлены в нескольких направлениях:

нумизматика — монеты и знаки;

бонистика — бумажные деньги, банковские документы, ассигнации стран и народов;

фалеристика — нагрудные знаки, металлические значки, награды, знаки отличия;

смешанное направление — антиквариат (оклады, литьё бронзовое, предметы быта, советский антиквариат);

филателия — почтовые марки, конверты, карточки, штемпеля, всё, что связано с царской и российской почтой (известными филателистами были У. Черчилль, Ф. Рузвельт, А. Эйнштейн).

Когда: 27 июня, 4, 11, 18, 25 июля, 1, 8, 15, 22, 29 августа, 5, 12, 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24, 31 октября, 7, 14, 21, 28 ноября, 5, 12, 19, 26 декабря в 9:00 – 13:00

Где: дворец национальных культур "Строитель", ул. Республики, 179

Стоимость: от 110 рублей

День молодежи в Тюмени (0+)

Праздничные маршруты будут курсировать по городу. На специальном автобусе "Вездеход" можно будет бесплатно доехать до различных площадок. Участников будут ждать мероприятия, конкурсы и раздача счастливых билетов. В конце Дня молодежи их можно обменять на подарки или попробовать выиграть главный приз — самокат. Также по праздничным маршрутам можно будет перемещаться на велосипедах, самокатах, роликах или пешком. На станциях маршрута пройдут образовательные мероприятия и интерактивы. Чтобы стать участником маршрутов, нужно зарегистрироваться и выбрать транспорт, на котором планируется передвижение между локациями. Участники могут выбрать одну или несколько локаций из предложенных. Подробнее о мероприятиях, которые будут проходить в локациях маршрута можно подробнее узнать на сайте

Когда: 27 июня в 10:00 - 22:00

Где: мультицентр "Контора пароходства", театральный центр "Космос", мультицентр "Моя территория" , студенческий центр Тюменской области, офис федерации компьютерного спорта России, киберспортивная арена Colizeum и Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ

"Скачки Фаворитов 2021" (0+)

27 июня в Тюмени пройдёт эмоциональное и зрелищное событие - "Скачки Фаворитов 2021". С 2013 года "Тюменский ипподром объединяет спортивные состязания породистых скакунов с культурно-развлекательным отдыхом в лучших традициях российских и английских скачек. В этом году праздник приурочен к 150-летию "Тюменского Ипподрома", где и пройдёт мероприятие. "Скачки Фаворитов" - это новый формат городского досуга для всей семьи! Подробности: 8-919-925-06-06, 8-904-875-77-98.

Когда: 27 июня в 12:30

Где: "Тюменский ипподром", ул. Клары Цеткин, 59

Стоимость: 250 - 4500 рублей, дети до 14 лет бесплатно

Автобусная экскурсия "Тюмень на ссыльном пути" (6+)

Вы узнайте об истории ссыльных в Сибири и кандального пути; почувствуйте вес настоящих кандалов и примерьте тюремную форму; познакомьтесь с другой стороной Тюмени и с судьбами тех, кто оказался в Сибири не по своей воли. Вы пройдете по печально известной кандальной дороге, а также узнаете, почему Сибирь была местом для ссылки; какую роль она сыграла в истории города и региона; чем отличалась жизнь политических и уголовных преступников; где располагался Тюменский тюремный замок и Приказ о ссыльных. Количество участников экскурсии — до 20 человек.

Бронирование — по телефону: 8-982-924-44-72 (Viber, Whatsapp).

Когда: 27 июня 16:00 – 18:00

Где: место встречи - экскурсионное бюро "ТурКонтора", ул. Перекопская, 5

Стоимость: 500 – 600 рублей

Спектакль "Кадриль" (12+)

Народная комедия в двух действиях. Автор - Владимир Гуркин. Режиссер-постановщик – заслуженный артист Республики Грузия Владимир Обрезков. Как быть, когда трава у соседа зеленее, воздух чище, и … даже муж лучше? И так ли это на самом деле? Почему так часто чужое кажется лучше, чем свое? Ну, просто анекдот! Это трогательная и очень смешная история о любви по пьесе Владимира Гуркина, автора знаменитой комедии "Любовь и голуби". В маленьком поселке, где жизнь протекает по своим законам, по соседству живут две семейные пары. Хорошо живут... но скучно. И наконец, устав от однообразной семейной жизни, две соседки решили ввязаться в авантюру и поменяться мужьями. Удивительный обмен в корне изменил их жизнь, которая стремительно закружилась в вихре событий, словно в кадрили!

Билеты

Когда: 27 июня в 18:00

Где: Тюменский большой драматический театр, ул. Республики, 129

Стоимость: 500 – 1000 рублей

Спектакль "Долгий рождественский обед". Театр на Васильевском – Санкт-Петербург (16+)

Торнтон Уайлдер тонко чувствует течение времени. Оно подспудно становится действующим лицом его произведений. Лауреат многочисленных наград и премий, Уайлдер пытается говорить о вечных проблемах течения жизни языком простым, на повседневных примерах, которые, однако, обретают символический смысл. Члены молодой американской семьи Бейярдов собираются на Рождество вокруг одного большого стола с традиционной индейкой. Эта традиция не нарушается никогда. Действие перескакивает от одного Рождества к другому, люди рождаются, взрослеют, старятся и умирают. За девяносто лет сменится четыре поколения, но неизменным остаётся одно – семейное рождественское застолье.

Знаменитый американский писатель, драматург, критик Торнтон Уайлдер родился в 1897году. Окончил Иейльский университет. Уайлдер автор известных романов: "Каббала" (1922), "Мост короля Людовика Святого" (1927), "Женщина с Андроса" (1930), "Небо – моя обитель" (1935), "Мартовские иды" (1942), "День восьмой" (1967) и "Теофил Норд" (1973); пьес "Наш городок" (1938), "На волоске от гибели" (1942). Всего перу Торнтона Уайлдера принадлежат 13 пьес, в том числе и целый цикл одноактных. Среди них – одна из лучших "Долгий рождественский обед", написанная драматургом в 1931 году. В ней, как и во всех своих произведениях, Уайлдер пытается проникнуть в тайный смысл сущего, разобраться в причинно-следственных связях человеческого бытия. "Долгий рождественский обед" широко известен в театральном мире и вдохновил известную сцену в фильме Орсона Уэллса "Гражданин Кейн" (1941).

Билеты: https://tdt.kto72.ru/events/dolgiy-rozhdestvenskiy-obed-teatr-na-vasil-evskom/

Когда: 27 июня в 19:00

Где: Тюменский драматический театр, ул. Республики, 129

Стоимость: 400 - 2500 рублей