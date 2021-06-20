В Ялуторовске откроют танцевальный клуб для пенсионеров

Открытие танцевального клуба для пенсионеров запланировано в сентябре в Ялуторовске. Группы для пожилых людей организуют авторы проекта "Возраст танцам не помеха" на средства президентского гранта.

Занятия будут адаптированы под возраст участников и проходить два раза в неделю под руководством хореографа, продолжительность каждого занятия – 60 минут. Также запланировано проведение двух открытых-мастер классов и одного танцевального концерта с выступлением всех участников проекта и детских творческих коллективов Ялуторовска.

Центр поддержки и развития культуры и спорта "Точка" впервые запустил проект в начале 2020 года, тогда его участниками стали 20 человек. Они в течение четырех месяцев занимались танцами, но количество желающих было гораздо больше.

Организаторы планируют продолжать реализовывать проект на регулярной основе, чтобы у каждого пожилого человека, который хочет танцевать, была такая возможность, пишет ИА "Тюменская линия".

"Мы хотим сделать так, чтобы у пожилых людей не возникало чувства отчужденности, ненужности, чтоб они были здоровы и дольше не старели. Мы уверены, что, организовав танцевальный клуб для пенсионеров, где они смогут встречаться, танцевать, обсуждать свои проблемы, проводить досуг, мы создадим необходимые условия для их активного, здорового образа жизни и самореализации", - отмечают авторы проекта.