Начинающих тюменских музыкантов зовут на шоу Scratch Fest

Стартовал прием заявок на участие в тюменском музыкальном шоу Scratch Fest. Его проведут организаторы университетских рэп-баттлов, чтобы найти талантливых музыкальных исполнителей.

На шоу исполнители будут создавать композиции с учетом стилистических, тематических и жанровых аспектов, заданных организаторами. Формат шоу схож с известными музыкальными онлайн-баттлами, где исполнители пишут песни на заданную тему за определенное время.

"Мы запускаем проект для тех, кто ещё не имеет широкого опыта выступлений. Мы рассчитываем, что, поставив себя в определенные рамки и ограниченный тайминг, участники смогут проявить свой талант", — отметил руководитель проекта Эдуард Хамидуллин.

Подать заявку на участие и найти все подробности можно в группе шоу Scratch Fest или в социальных сетях конкурса проектов "Моя идея". Ссылка на регистрацию: https://vk.com/scratch.fest?w=wall-205273471_1. Заявки принимают до 30 июня, пишет "Moi-portal.ru".