Александр Моор накануне Дня медработника вручил награды тюменским врачам

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Ведомственные и региональные награды 29 работникам и трудовым коллективам учреждений здравоохранения Тюменской области вручил губернатор Александр Моор в преддверии Дня медицинского работника.

"Второй год подряд система здравоохранения находится в зоне особого внимания. Тяжелое испытание пандемией COVID-19 коснулось сотрудников всех без исключения медицинских учреждений. Возникла необходимость перенастройки привычных процессов, однако не изменились главные цели – сохранить здоровье населения, повысить качество медицинских услуг", – подчеркнул глава региона.

Работники здравоохранения делают медицинскую помощь в регионе своевременной, качественной и доступной, отметил губернатор. В рамках реализации национальных проектов в Тюменской области вводятся в строй новые и реконструированные больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты. Обновляется материально-техническая база здравоохранения, повышается уровень цифровизации медучреждений.

"Наш коллектив без малого 77 лет стоит на страже здоровья жителей региона. Было немало сложных моментов, но история подтверждает, что с помощью руководства региона нам по силам их преодолеть", – сказал главный врач Тюменской областной клинической больницы № 1 Сергей Ярцев. Коллектив медучреждения удостоен благодарности губернатора Тюменской области.

Александр Моор поздравил собравшихся с наступающим Днем медицинского работника, поблагодарил за добросовестный труд и пожелал здоровья, счастья и успехов в работе.