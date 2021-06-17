Тюменский врач дала 7 советов, как легче переносить жару

Даже здоровый человек может почувствовать себя плохо во время жары: учащается пульс, может появиться одышка, ощущение нехватки воздуха, сдавленности в груди. Вредны и резкие перепады температур. Особенно опасен летний зной для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
ТОП-7 советов врача-кардиолога ОКБ №1 Ольги Стойко:
1. В солнечную жаркую погоду на улице лучше находиться в утренние часы (до 11:00) и вечером (после 17:00).
2. Обязательно носите головной убор, надевайте легкую одежду из натуральных материалов (хлопок, лен) и удобную обувь.
3. Чаще принимайте прохладный душ.
4. Всегда имейте при себе бутылку с питьевой водой. В течение дня необходимо выпивать до 2 литров обычной, неминеральной воды.
5. Ограничьте употребление соли и соленой пищи, ешьте больше овощей и фруктов.
6. Людям с гипертонией давление в жаркое время года лучше измерять три раза в день. Если артериальное давление ниже 90/60 миллиметров ртутного столба, необходимо пропустить прием гипотензивных препаратов. При неснижаемом стандартной терапией повышении давления необходимо принять дополнительную дозу препарата и обратиться к своему врачу для коррекции лечения.
7. Во время поездки на дачу или в путешествие, обязательно возьмите с собой тонометр, аптечку, содержащую все принимаемые вами лекарства.
Важно: при появлении давящих, сжимающих болей за грудиной, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru