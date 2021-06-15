В тюменских домах культуры отметили День России

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

В честь главного государственного праздника 11 и 12 июня в трех домах культуры города состоялась праздничная концертная программа.

Артисты Центра культуры и творчества "Тюмень" выступили в ДК "Орфей", ДКиТ "Торфяник" и ДК "Водник". Тюменский духовой оркестр, Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова, солисты Михаил Шепеленко, Анастасия Русанова и Евгений Петропавловский исполнили для тюменцев старые добрые произведения и песни из любимых кинофильмов.

Яркие творческие номера воспитанников домов культуры, мастер-классы, выставки, игры и интерактивные зоны создали особое настроение.

В рамках "Дня России" в ДК "Водник" прошел XIV фестиваль народного творчества "Березка". Талантливые участники радовали зрителей душевными выступлениями. Каждому был вручен диплом участника.

Центр культуры и творчества "Тюмень" еще раз поздравляет всех жителей нашей великой страны с этим замечательным днем и желает всего самого наилучшего!