Александр Моор поздравил тюменцев с Днем России

Губернатор Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем России, в видеообращении он отметил, что этот праздник наполнен гордостью за нашу великую Родину и её славную историю. Он объединяет всех нас.

"Наша история полна примеров того, как инициатива одного человека способна преобразовать жизнь миллионов. В юбилейный год Великой Победы вспоминается один из таких примеров. Идея нашего земляка Геннадия Иванова, предложившего 18 лет назад организовать шествие "Парад победителей" с портретами родственников-фронтовиков, которое затем переросло в мощное движение "Бессмертный полк". Мы знаем, что даже самая скромная мечта или полезная идея могут стать началом большого дела, способного изменить мир вокруг нас. Вместе мы можем преодолеть любые преграды и решить любую задачу", – говорится в поздравлении.

Александр Моор подчеркнул, что любовь к России и ответственность за ее судьбу, память о подвиге предков, наше единство и поддержка сегодня придают сил участникам специальной военной операции, которые на передовой сражаются за будущее России.

"Дорогие земляки! С верой в наших ребят, в нашу страну мы уверенно идем к достижению целей, поставленных президентом. Россия в каждом из нас и только от нас с вами зависит, какой она будет. Пусть каждая искра любви к нашей общей Родине превращается в пламя добрых дел и полезных начинаний", – сказал губернатор и пожелал здоровья и энергии для реализации всех планов и замыслов, успехов и новых побед на благо Тюменской области и Отечества.