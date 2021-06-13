Новый арт-объект появится в Ялуторовске

Арт-инициатива "Ветер перемен" реализуется в Ялуторовске. В рамках проекта ко Дню молодежи здесь появится новый арт-объект, в создании которого примут участие местные дети и подростки.

Первым этапом стал конкурс рисунков на тему "Что меня вдохновляет?". Прием работ проводили до 10 июня. Лучшие рисунки послужат основой для эскиза, который подготовит уличный художник и нанесет на одну из стен дворового клуба. 27 июня в День молодежи дети и подростки закончат создание стрит-арта, нанеся краски на заготовленный эскиз.

В заключительный день проекта "Ветер перемен" для участников организуют спортивно-развлекательные игры. Подростки соберутся в команды и пройдут серию творческих, спортивных и интеллектуальных заданий в формате квиза. За каждое выполненное задание команды будут получать жетоны, которые они обменяют на краски для работы над арт-объектом, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".