В Тюменской области определили авторов лучших шахматных видеоуроков

09:32 13 июня 2021
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pixabay.com

Завершился региональный конкурс видеоуроков на шахматную тематику "Игры разума". Свои видеозанятия презентовали 24 педагога, наиболее активно проявили себя представители Ишима, Тобольска, Ялуторовска и Упоровского района.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, темы для видеоуроков были выбраны самые разные: от этики шахматной борьбы до ловушек в игре. Конкурс проходил по двум номинациям: среди педагогов школ и дошкольных организаций.

Среди учителей победителями стали Ольга Пинигина из Омутинской СОШ №2 и Евгений Эйхман из 4-й школы города Ишима. Второе место разделили представители Емуртлинской школы Упоровского района, "Гимназии имени Н.Д. Лицмана" города Тобольска и средней школы №1 города Ялуторовска. На третьем месте педагоги ялуторовской СОШ №4, Велижанской СОШ Нижнетавдинского района и Исетской СОШ №1.

Среди педагогов дошкольных образовательных организаций на первом месте - Альбина Дойнеко, из детского сада №5 "Ёлочка" города Ишима и Ирина Шишкина из 51-го детсада города Тобольска. Второе и третье места у педагогов из Новоандреевского детского сада "Теремок" Сладковского района и Сорокинского ЦРР-ДС №1 соответственно.

Организаторами конкурса выступили департамент образования и науки Тюменской области, Областная спортивная школа по шахматам А.Е.Карпова и Тюменская областная шахматная федерация.

Теги: видео , конкурс , педагоги , шахматы
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