Ишимцы смогут встретиться с российским космонавтом

В Ишиме будет организована встреча в форме диалога с летчиком-космонавтом – Сергеем Залетиным. Событие запланировано на площадке мультицентра "Моя территория" на 13 июня, начало в 18:00.

Сергей Викторович расскажет о жизни космонавта: о внештатных ситуациях из рабочей практики, о том, как выглядит наша планета из открытого космоса, что самое сложное при подготовке и какие есть запреты для тех, кто хочет освоить данную профессию. Благодаря формату мероприятия каждый участник встречи сможет задать интересующие вопросы космонавту напрямую.

Сергей Залетин успел совершить два полёта, а также пробыть 5 часов в открытом космосе. Его первый полёт состоялся 4 апреля 2000 года в качестве командира экипажа "Союз ТМ–30". Второй – 30 октября 2002 года в качестве командира экипажа "Союз ТМА-1". Всего летчик-космонавт провёл в космосе 83 суток 16 часов 35 минут 25 секунд.

"Это первый космонавт, который посетит Ишимскую землю. Мы считаем, это уникальная возможность поговорить о космосе напрямую и узнать, какие трудности преодолевают люди этой уникальной профессии", — прокомментировала PR-менеджер Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова Юлия Малинина.

Встреча приурочена к фестивалю "Ершовские дни в Ишиме", главным событием которого является церемония вручения дипломов XV Международной литературной премии имени П.П. Ершова за произведения для детей и юношества. В программе запланировано еще 3 встречи: с олимпийским чемпионом Александром Тихоновым, художником Никасом Сафроновым и актером Сергеем Шолоховым, пишет "АиФ – Западная Сибирь".