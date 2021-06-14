Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Концерты, спектакли, экскурсии, мастер-классы, вечеринки. спортивные соревнования - тюменцы смогут выбрать себе занятие по душе.

Приём заявок на конкурс "УМНИК" (18+)

Прием заявок на конкурс "УМНИК" Фонда содействия инновациям начался в Тюмени. Победители получат гранты в размере 500 тыс. рублей на реализацию проекта. К участию приглашают граждан РФ - студентов, аспирантов, молодых ученых, инноваторов, предпринимателей и сотрудников высокотехнологичных компаний в возрасте от 18 до 30 лет включительно, ранее не побеждавшие в программах фонда. Заявки принимаются по направлениям: "цифровые технологии", "медицина и технологии здоровьесбережения", "новые материалы и химические технологии", "новые приборы и интеллектуальные производственные технологии", "биотехнологии" и "ресурсосберегающая энергетика".

Когда: приём заявок - до 26 октября, победителей определят 24 - 25 ноября.

Где: приём заявок - на сайте конкурса, награждение победителей - в Тюменском технопарке

Выставочный проект "Пряный аромат" (0+)

На выставке представлены работы тюменской художницы Жанны Алиповой. Главная тема работ – цветочные композиции. Работы делятся на два направления. Часть работ продолжает серию ранее начатого цикла "Геометрия цвета", где прослеживается условность изображаемого на полотне, напоминающего отчасти кубистическую живопись. Вторая – выполнена в смешанной технике мастихиновой живописи рельефным способом практически без использования кистей. Изображение, выполненное с применением текстурной пасты для создания объема на холсте, создает эффект света и тени при боковом точечном освещении в интерьере. Эти два направления объединяет изображение цветов в вазах, либо растущих в естественных условиях. Выставка работает в рамках проекта "Наверх с художником".

Когда: по 5 сентября

Где: музейный комплекс им. И. Я. Словцова, ул. Советская, 63, лестница А

Вход свободный

Приём заявок на VII Всероссийскую премию "За верность науке" (18+)

В этом году впервые будет вручена премия за лучший проект, направленный на защиту исторической правды. Для участников, не зарегистрированных как СМИ, в том числе для студенческих редакций предусмотрена номинация "Лучший онлайн-проект о науке". На участие в премии могут быть поданы как индивидуальные заявки, например, от журналистов, научных коммуникаторов, ученых, общественных деятелей, так и заявки от организаций (федеральных, региональных и специализированных СМИ, телеканалов, студенческих редакций, издательских домов, медиахолдингов и т. д.). Организатором премии традиционно выступает Минобрнауки России, партнерами мероприятия являются Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ им. М. В. Ломоносова. Премия проводится в рамках плана основных мероприятий Года науки и технологий в Российской Федерации.

Когда: до 3 сентября 2021 года

Где: по ссылке

Мероприятие "Забытая забава детства" (6+)

В уютной обстановке старинного дома участники мероприятия "Забытая забава детства" посмотрят диафильмы на фильмоскопе XX в., а также узнают историю появления "волшебных картин". А, может, и у вас остались диафильмы? Приносите с собой! Мероприятие проводится по заявкам для организованных групп. Подробности и запись по телефону: +7 (3452) 46-13-10.

Когда: по 29 августа с четверга по воскресенье с 11:00 до 20:00

Где: музей "Дом Машарова", ул. Ленина, 24

Стоимость: 250 рублей для группы до 5 человек; 50 рублей - для каждого последующего посетителя

Театрализованная экскурсия "Семейный альбом" (6+)

Радушные хозяева дома, Николай Дмитриевич Машаров и его супруга Екатерина Евграфовна, с удовольствием примут гостей и расскажут о семейных традициях, увлечениях и моде XIX века. Подробности по телефону: +7 (3452) 46-13-10.

Когда: все лето по субботам и воскресеньям в 12:00 и 16:00

Где: музей "Дом Машарова", ул. Ленина, 24

Стоимость: 1000 рублей для группы до 5 человек, для каждого посетителя свыше пяти - 200 рублей

Мероприятие "От умельца-кузнеца" (6+)

Музей "Дом Машарова" раскроет тюменцам тайны кузнечного дела на мероприятии "От умельца-кузнеца". Земля тюменская издревле славилась своими мастерами. Умельцы бережно хранят секреты ремесла и передают их из поколения в поколение. Но теперь эти тайны доступны и тюменцам! Вместе с Гаврилой-мастером участники мероприятия смогут познать все нюансы древних ремесел и сами станут настоящими мастерами. Требуется предварительная запись, вопросы можно задать по телефону: +7 (3452) 46-13-10.

Когда: по 29 августа каждую неделю с пятницы по воскресенье

Где: музей "Дом Машарова", ул. Ленина, 24.

Стоимость: 150 рублей

Выставочный проект "Прогулки по Тюмени" (0+)

В 2021 году город Тюмень отмечает 435-летний юбилей. Каким был наш город в прошлом? Как выглядели его улицы и площади? Как изменилась его живописная панорама, архитектурный облик, характер сегодня? Каким он станет он в будущем? Выставочный проект "Прогулки по Тюмени" объединяет художников нескольких поколений, различных стилистических и жанровых ориентаций. На выставке представлены экспонаты из фондов ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение" и привлеченных фондов. Подробности - по тел. 8 (3452) 45-35-90.

Когда: по 29 августа

Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63

Выставка "Изотерия" (0+)

Выставочный проект, демонстрирующий зрителю работы тюменской художницы Алены Изотовой. Главные темы работ, представленных на выставке – окружающее пространство и природа, выраженные через призму неповторимого, взгляда художницы, реализованного в авторской разработке – технике неогобелена. Материал, используемый для создания неогобеленов, – акриловая пряжа. Подробнее

Когда: по 29 августа

Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63, лестница Б

Вход свободный

Акция "435 строчек о Тюмени" (0+)

Стать участником акции — просто! Запишите видео чтения стихотворения или отрывка длительностью не более двух минут и опубликуйте его на своей личной странице в социальных сетях с хэштегом #435строчекоТюмени. Стихотворение можно выбрать в разделе "Стихи и песни о Тюмени" на сайте "Электронная библиотека тюменского писателя". Видео также можно отправить с помощью опции "Предложить новость" в одну из библиотечных групп во ВКонтакте: "Библиотеки Тюмени", "Библио К.О.Т.", "Библиотечный центр для молодёжи", "Пушкинка", "Библиотека № 4", "Библиотека № 16", "Литературный лицей" или на электронную почту одной из библиотек. Поэтическое поздравление можно записать самому, с семьей или друзьями. Все участники онлайн-акции получат электронные дипломы.

Когда: по 31 июля

Где: онлайн

Участие бесплатное

Акция "Мой подарок ко Дню города - 435 км" (6+)

С 1 июня по 31 июля тюменцы могут присоединиться к физкультурно-оздоровительной акции, посвященной 435-летию нашего города. Для участия нужно: подать заявку организаторам, регулярно на протяжении двух месяцев совершать пешие походы, походы в формате северной ходьбы, забеги и даже поездки на велосипедах и самокатах, фиксировать результаты с помощью любого гаджета, к завершению акции - 31 июля - иметь в своем активе 435 км! Инициатором акции выступил "Клуб северной ходьбы Тюменского Центра здорового образа жизни" во главе с его руководителем и инструктором по спорту Борисом Михайловичем Воронцовым.

Для участия нужно подать заявку сообщением или с помощью мессенджеров Viber, WhatsApp по номеру 8-922-004-90-57. Все участники акции, преодолевшие заветные 435 км, будут награждены памятными сертификатами и сувенирами. Подробнее

Когда: по 31 июля

Где: на территории города Тюмени

Бесплатно

Выставка "Открытая коллекция" (6+)

В Тюмени 14 мая открылась выставка "Открытая коллекция" из собрания музея современного искусства "ПЕРММ". Выставка организована при поддержке министерства культуры Пермского края и правительства Тюменской области и проводится в рамках национального проекта "Культура". Экспозиция включает в себя 120 произведений тридцати трех художников. Основой "Открытой коллекции" стали работы авторов, принявших участие в выставке современного искусства "Русское бедное", которая прошла в 2008 году.

Когда: по 18 июля

Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63

Вход свободный

Выставка "Куклы мира" (0+)

На выставке представлено около 250 кукол более чем из 100 стран мира. Выставка открывает посетителям музея яркий, разнообразный мир кукол разных народов, обращая внимание на то, что, несмотря на различия, всех людей на земле объединяют невидимые культурные связи. Все куклы являются частью коллекции Натальи Гончаренко.

Подробности по телефону: 8 (3452) 46-49-63.

Когда: до 30 июня

Где: музей "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 18)

Стоимость: 150 рублей (взрослый билет), 100 рублей (для школьников, студентов и пенсионеров)

Набор волонтеров Greenpeace в Тюмени (18+)

Международная экологическая организация открыла сбор заявок для создания локальных волонтерских групп в каждом городе России. Активисты уже появились в 10 городах, активно занимаются просвещением и улучшением экологической обстановки.

Когда: до 20 июня

Где: подать заявку можно по ссылке: vk.cc/c2xXun

Ты гордость университета (16+)

Тюменский государственный университет по праву гордится успехами своего студенчества! Начиная с 2003 года, ТюмГУ награждает своих лучших студентов специальными дипломами, отмечая их особые успехи в учебной, научной, творческой, спортивной и общественной деятельности. Победители областных и всероссийских олимпиад, именные стипендиаты, молодежные лидеры, лучшие в творческих конкурсах и фестивалях, призеры спортивных соревнований получат почетные звания. Хочешь поучаствовать? Скорее подавай заявку! Окажись в числе лучших — смотри инструкцию

Когда: приём заявок до 20 июня

Где

XI фестиваль документального кино "КинЗА" (6+)

Автономная некоммерческая организация содействия развитию кинопросвещения "КИНЗА" с 2008 года организует в Тюмени фестиваль документального кино "КинЗА". Кинофестиваль является культурно-образовательным просветительским проектом. "КинЗА" предлагает зрителю лучшее из того, что было показано на ведущих фестивалях документального кино России. Расписание фестивальных показов на каждой площадке и другую информацию можно узнать в официальной группе ВКонтакте

Когда: по 19 июня

Где: открытие - Тюменский государственный институт культуры (ул. Республики, 2), показы – 11 площадок

Вход свободный

Приём заявок на получение стипендии губернатора Тюменской области (18+)

У тебя есть успехи в учебе, научно-исследовательской работе, интеллектуальной, художественной, спортивной и социальной деятельности? Подавай заявку на получение стипендии губернатора Тюменской области до 18 июня. Остались вопросы? Обращайся к менеджеру "Единого деканата" Райхерт Елене Александровне: тел. 59-75-54 (внутр.11733), e.a.rajkhert@utmn.ru

Когда: до 18 июня

Где: критерии отбора кандидатов, перечень документов

Выставка "Думы" к юбилею мастера Санаева С. Ю. (0+)

Персональная выставка Сергея Санаева, строго придерживающегося в своих работах традиционных для Тобольского промысла тем и пластических решений, будет эталонной, напоминающей зрителю о том, какой именно была и должна остаться Тобольская резная кость — без кича и неоднозначных экспериментов с темами, материалами и композицией, ставших столь популярными в среде современных косторезов. На выставке представлены работы автора, из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения и частного собрания коллекционера Лаврентьева Е.А. (г. Москва), в которых отражена русская тематика, анимализм, традиционный быт и мифология народов севера. Выставка приурочена к 60-летию мастера и 40-летию его творческой деятельности.

Когда: по 18 июня 10:00 – 18:00

Где: музейный комплекс им. И. Я. Словцова, ул. Советская, 63

Вход свободный

Флешмоб "Вспомним героев!" (6+)

22 июня 2021 года исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В России 22 июня — это День памяти и скорби. Среди исторических дат эта дата занимает особое место: по масштабам испытаний и потерь в годы войны, по ее влиянию на мировую историю. Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева приглашает принять участие во флешмобе "Вспомним героев!". Для участия во флешмобе необходимо на своей страничке в социальной сети Instagram в период с 15 по 22 июня 2021 года разместить пост с изображением памятного места своего города, села, посвященного героям и истории Великой Отечественной войны (памятники, мемориалы, площадь, скверы, улицы, памятные доски и другое). Хэштег — #ВспомнимГероевсТОНБ.

Когда: 15 – 22 июня круглосуточно

Где: Instagram

Спектакль play-book |общее место (16+)

|общее место| — персональный спектакль для одного зрителя, воссоздающий личную психогеографию художниц. Все события, персонажи и декорации спектакля помещены в бумажную книгу. На ее страницах размещаются тактильно-ощутимые тропы, которые зритель сможет пройти в любое удобное ему время и месте. Каждый подобный playbook уникален: вы не можете до конца знать, какой именно экземпляр вы получите. Возможно, это окажется автофикшн-пейзаж детства Полины, или цифровой ландшафт рабочего стола Элины. Маршрут спектакля может оказаться неожиданным, но ведь непредсказуемость и есть самое ценное в любом путешествии?

Билеты

Когда: ежедневно до 22 июня в 14:00, 17:00, 19:00

Где: книжный магазин "Никто не спит", ул. 8 Марта, 2 к. 1

Стоимость: 500 рублей

Прямой эфир с ректором ТИУ (16+)

Абитуриент! Задай вопрос ректору ТИУ. Вероника Васильевна Ефремова расскажет о приёмной кампании и ответит на вопросы абитуриентов и их родителей.

Когда: 15 июня в 18:00

Где: в инстаграме industrial_university

Футбол: финальный матч Олимп-Первенства в Тюмени (6+)

Футбольный клуб "Тюмень" проведет два последних матча Олимп-Первенства по футболу среди команд-клубов Профессиональной футбольной лиги. Заключительный поединок Первенства "Тюмень" отыграет на домашнем поле стадиона "Геолог". Их соперником станет "Лада" из Димитровграда. Болельщикам необходимо иметь с собой маски, перед входом на стадион у всех проверят температуру.

Когда: 15 июня в 18:00

Где: стадион "Геолог", ул. Коммуны, 22/1

Стоимость: 200 – 400 рублей

Обсуждение концепции правого берега набережной (16+)

Мы собрали 5 146 мнений тюменцев о том, чего не хватает на набережной и что сделает ее интересней для прогулок и отдыха. Полученные данные помогут в доработке концепции правого берега, которой занимается архитектурное бюро ИСТ. Немного статистики: 68% (3 107) анкетируемых – женщины и 32% (1 399) – мужчины, 75% (более 3 000) людей от 14 до 35 лет, 53% холостые или не замужем. Более 3 000 человек проводят на набережной от часа до двух, 1 325 — несколько раз в месяц, 1 070 — раз в неделю, 378 — каждый день. Основная цель посещения — прогулка (78%). Опрос проводился как в онлайне (3 133), так и в офлайне (2 015). Лови еще один шанс предложить идею или оспорить чужую. Регистрация тут

Когда: 15 июня в 18:30

Где: мультицентр "Контора пароходства", ул. 25 лет Октября, 23а, стр. 1, большой зал

Образовательная программа "Лестница успеха. Меняю себя — меняю жизнь" (18+)

Базовая кафедра предпринимательства ТюмГУ открывает для студентов регистрацию на образовательную программу "Лестница успеха. Меняю себя — меняю жизнь". Тебя ждут 3 очные встречи с экспертом и 3 домашних задания. Ты сможешь: определить текущее положение в жизни; простроить желаемую траекторию развития; выявить личные ценностные цели; проработать страхи, которые мешают развиваться; начать полезное дело. Вопросы куратору Школы: Александру Мелкобродову 8-932-471-66-62.

Когда: 15, 22, 29 июня в 19:00

Где: регистрация

Спектакль "Восемь женщин" (16+)

Музыкальная комедия в двух действиях. Действие происходит под Рождество во Франции, на заснеженной вилле и начинается... с убийства хозяина дома! Кто преступник? Это предстоит выяснить восьмерым женщинам, собравшимися под одной крышей. У каждой из них есть свой мотив, любая может оказаться убийцей! Жанр спектакля трудно определить – это жгучая смесь детектива, драмы, чёрной комедии и мюзикла. Первое, на что вы обратите внимание – палитра ярких актерских работ, которая порадует всех любителей театра и конечно же, музыка, специально написанная для спектакля инди-поп группой "OQJAV". Музыкальные номера созданы для каждой актрисы, раскрывают характер и сущность ее героини. В спектакле "Восемь женщин" звучит только живой вокал! Режиссер и хореограф спектакля Сергей Захарин хорошо известен не только в Тюмени, но и за ее пределами – его таланту принадлежат спектакли ТБДТ "Испанская баллада" и "Новеченто". Рассказанная языком пластики и вокала, музыкальная, чувственная, страстная история о любви и ненависти – восемь прекрасных женщин посвятят вас во все тайны жизни и смерти месье М. Автор - Робер Тома.

Когда: 15 июня в 19:00

Где: Тюменский большой драматический театр, ул. Республики, 129

Стоимость: 400 – 1500 рублей

Спектакль "Тартюф" (16+)

На сцене Тюменского драматического театра – одна из самых известных пьес мировой драматургии, комедия Жана Батиста Мольера "Тартюф"! Объект насмешек для автора в этой комедии – лицемерие! Лицемерие – как порок, как оружие в достижении целей, как способ мыслить и жить, как разрушительный вирус, заражающий легковерных, доверчивых и наивных героев пьесы. Воплощением этого порока является Тартюф – обедневший дворянин, впущенный в дом, втершийся в доверие к хозяину Оргону и начавший устанавливать свои "духовные и нравственные" законы.

Жители дома, вся семья – пытаются отвоевать у изменившегося Оргона свою свободу, право любить и наслаждаться жизнью. В этой борьбе герои комедии попадают в забавные, фарсовые, а порой и драматические ситуации, почти дойдя до критической точки разрушения семьи, дома и жизней. Пьеса полна сарказма, отчаяния и протеста самого Мольера против никуда не исчезающих и вечно возрождающихся "тартюфов", которые под личиной благочестия и высших помыслов преследуют свои корыстные и разрушительные цели… Именно комедия "Тартюф" стала причиной непростых отношений Мольера с Королем-Солнце Людовиком XIV, его бесконечных унижений, болезни и ранней смерти. Спектакль "Мольер", многие годы успешно идущий на сцене Тюменского драматического театра, как раз повествует о жизни великого драматурга и об истории создания пьесы "Тартюф". Перед зрителями Тюменского драматического театра предстанет красивый, яркий, тонкий спектакль! Блестящая комедия нравов, положений и характеров, написанная по всем канонам комедии Классицизма! Режиссер-постановщик – лауреат Государственной премии РФ Александр Баргман.

Когда: 16 июня в 19:00

Где: Тюменский большой драматический театр, ул. Республики, 129

Стоимость: 400 – 1500 рублей

Игра "Угадай мелодию" (16+)

"Угадай мелодию" - игра для любителей музыки! Наш приоритет - ваши эмоции! Любите музыку? Тогда наша игра для вас! Узнайте почему! У нас нет вопросов о фактах и т.п. Вам достаточно вспомнить исполнителя или строчку из песни по аудиофрагменту, клипу или изображению. 2,5 часа музыкальных эмоций, веселья и драйва! Азарт в каждом вопросе, угадывайте быстрее других и поднимайте флажок! У нас 120 вопросов, а значит и удовольствия от правильных ответов будет много! Наша игра это - праздник, музыкальная вечеринка, караоке и игра одновременно! Победа не главное, главное кайф от игры! У нас не зазорно не быть командой-лидером, ведь эмоций от игры переполняют, а уважение и признание достаются всем командам! Наша игра - не интеллектуальный баттл, а форма общения и получения удовольствия меломанов. Ждем вас на игре! Команда 2-10 чел. Регистрация

Когда: 16 июня в 19:00

Где: гриль-таверна "Ермолаевъ", ул. Первомайская, 38а

Стоимость: 300 руб. с каждого игрока

Спектакль "Ромео@Джульетта" (12+)

Трагедия в двух действиях. Спектакль-лауреат II Всероссийского молодежного театрального фестиваля им. В.С. Золотухина (Барнаул). Трагедия "Ромео и Джульетта" – это мир любовных переживаний, мир вражды и ненависти, мир дружбы и преданности, полный безудержной игры, иронии, юношеского максимализма и остроты чувств. Мир, созданный много веков назад, но так напоминающий нашу современную жизнь. Наш спектакль – гимн жизни, чистоте и мужественной силе эмоций, без которых станут страшным склепом, театром масок и жизнь, и смерть, и искусство… Наш Шекспир – как сказка про вечную любовь. Непричесанный, неклассический. Про молодых. Для молодых. И не только... Режиссер-постановщик – Максим Кальсин.

Когда: 17 июня в 19:00

Где: Тюменский большой драматический театр, ул. Республики, 129

Стоимость: 300 – 1200 рублей

Стендап концерт в BULLWAR BAR (18+)

Тюменские стендап-комики со своими лучшими монологами. Билет

Когда: 17 июня в 20:00 (сбор в 19:30)

Где: BULLWAR BAR, ул. Герцена 63

Стоимость: 500 рублей, в день концерта на входе - 650 рублей

Фестиваль "Покупай тюменское" (0+)

Покупатели смогут продегустировать продукцию тюменских производителей: молоко, кисломолочные изделия, сыры, колбасы, напитки, а также познакомиться с местным ассортиментом бакалеи.

Когда: 18 июня с 14:00 до 20:00, 19 июня с 12:00 до 18:00

Где: гипермаркет "Лента", ул. Алебашевская, 19

Стоимость: бесплатно

V фестиваль литературы и искусства "БиблиоАРТ" (6+)

На фестивале будут работать 3 основные площадки, каждая из которых представит интереснейшие программы: "АРТконцерт", "АРТдетство" и "АРТмастерская". На концерте выступят талантливые тюменские артисты разных жанров: музыкальная группа "Ху-Га", аккордеонист Павел Егоров AkBoys, команда КВН "Алое Лера", хореографический коллектив "DEORO" и другие. Маленьких гостей фестиваля ждут интерактивная программа "Беготня-шоу" от творческой группы EUPHORIA, мимы от театра анимации "Альтер-Эго", аниматоры от детского игрового пространства "Страна Чудес". Для всех желающих будут организованы различные мастер-классы: по игре на барабанах, ткацкому делу, изготовлению тряпичных кукол, DJ-школа по работе с музыкальным оборудованием. Также в программе: розыгрыш призов в беспроигрышной викторине. Принять участие в розыгрыше очень просто: достаточно прийти в отдел регистрации пользователей, получить или предъявить уже имеющийся читательский билет (ОБЯЗАТЕЛЬНО при себе иметь паспорт), а вместе с ним билет участника викторины. СПЕЦПРИЗЫ от партнеров фестиваля: сертификаты от рекламно-производственной фирмы "Принт Экспресс", билеты от кинотеатра "Премьер" и от молодежного театра имени В. С. Загоруйко "Ангажемент", сертификаты от развлекательного центра "Астероид". Главный приз фестиваля — путевка в Крым от оператора автобусных туров "Тура Тур".

Когда: 18 июня в 17:00

Где: Тюменская областная научная библиотека имени Д. И. Менделеева, ул. Орджоникидзе, 59

Вход свободный

Мюзикл "Семейка Аддамс" (16+)

Тюменский Большой драматический театр по специальному соглашению с лондонской компанией Theatrical Rights Worldwide представляет всероссийскую премьеру мюзикла "Семейка Аддамс". "Семейка Аддамс" известна и любима публикой по прекрасным экранизациям и нашумевшему бродвейскому мюзиклу. Теперь мюзикл оживёт и на тюменской сцене! Это история семьи, любви и дружбы. Это 2,5 часа представления, 23 музыкальных номера, живой вокал, оригинальная хореография, невероятная атмосфера, юмор странной семейки. Пьеса: Маршалл Брикман и Рик Элис. Режиссёр-постановщик – Дарья Борисова.

Когда: 18 июня в 19:00, 19 и 20 июня в 18:00

Где: Тюменский драматический театр, ул. Республики, 129

Стоимость: 500 - 3000 рублей

Спектакль "Поместье ворона" (18+)

Дон Нигро Мистический детектив. Классическая детективная история, в которой действуют пять женщин и только один мужчина. Сможет ли он разгадать загадочные убийства в этом странном доме или станет очередной жертвой? Удастся ли инспектору Раффингу разобраться в изощренных женских фантазиях? Чья логика, наконец, победит: мужская или женская? Берегитесь, инспектор Раффинг, с женщинами шутить крайне опасно! Режиссер-постановщик – Виталий Криницын.

Когда: 18 июня в 19:00

Где: молодежный театр им. В.С. Загоруйко "Ангажемент", ул. Олимпийская, 8а

Стоимость: 500 рублей

ФОЛК! ПАНК! БУХЛО! (18+)

Эй, ты! Да-да, именно ты! Не знаешь, где весело провести теплый летний вечер пятницы? А мы знаем! Приходи к бару CRAFT72 и приводи друзей! Обещают устроить ФОЛК! ПАНК! БУХЛО!:

Drinking Pumpkins - невоспитанные, но чертовски обаятельные пираты!

Satans Toys - молодые и адски горячие ребята!

VIRRA! - бритоголовые (и не очень) работяги, пропитанные духом 69-го!

Хорошая компания, правда? И бар под боком.

Когда: 18 июня в 19:00

Где: возле бара CRAFT72, ул. Республики 143/2

Вход бесплатный

Спектакль "Я=корова" (18+)

На что ты готов, чтобы стать лучшим? Готов ли ты истязать себя ради победы или откажешься от нее ради спокойной жизни? Кем ты хочешь быть в глазах окружающих? Спектакль о постоянной гонке самосовершенствования в нашем мире.

Билеты

Когда: 18 и 19 июня в 20:00

Где: МТЦ "Космос", ул. Республики, 165а

parkrun Затюменский (16+)

Это пятикилометровый забег на время. Необходимо зарегистрироваться и взять с собой распечатанную копию своего штрих-кода. Если вы придёте без штрих-кода, ваш результат не будет учтён.

Справки: тел. 8 (912) 397-77-07

Когда: каждую субботу в 9.00

Где: парк Затюменский (ул. Оловянникова, 18, зона воркаут)

Стоимость: бесплатно

Арт-проект "Во что ты была одета" (18+)

Международный арт-проект "Во что ты была одета" появился в 2013 году и прошел уже в 50 странах. Совсем скоро его площадкой станет "Контора". 19 и 20 июня в мультицентре можно увидеть инсталляцию из реальных историй изнасилований и вещей, которые были на женщинах в этот момент. Цель выставки - развеять миф, что жертвами изнасилований становятся только те, кто носит открытую или "провокационную" одежду. Еще организаторы проекта подготовили образовательную программу, посвященную физическому и эмоциональному насилию — лекции о культуре согласия, абьюзе, сексуальном образовании подростков и харассменте, упражнения по треугольнику Карпмана, мастер-класс по самообороне и многое другое. Подробную программу ищи в инстаграме проекта

Когда: 19 и 20 июня

Где: мультицентр "Контора пароходства", 25 Октября, 23а стр. 1

Вход свободный, предварительная регистрация не требуется

Stance-фестиваль Plankwill (0+)

В Тюмени пройдет 5-ый ежегодный stance-фестиваль Plankwill. Это федеральный автомобильный фестиваль, направленный на популяризацию культуры автомобильного тюнинга в Тюменской области, организацию досуга семей и молодежи, а также пропаганду здорового образа жизни. Вас ожидает конкурсная и развлекательная программа, отдых на природе, выставка stance-автомобилей со всего Урала, севера Тюменской области и западной Сибири.

Программа:

12.00 - 18.00 - официальное открытие фестиваля, конкурсная программа (лимбо "резиновый автомобиль", пневмо-марафон, громкий выхлоп, мини-футбол, конкурсы от партнеров мероприятия). Отдых на природе: мангальная зона, летнее кафе, ресторан, прокат велосипедов, гольфкаров, электробайков, самокатов и т.д., пляж, тюбинг, веревочный парк, троллей и др.

19.00 - награждение участников, закрытие фестиваля.

19.00 - 23.00 - оpen-air

Проживание в гостинице, аренда домиков, коттеджей, беседок, вопросы по палаточному городку: kuliga-park.ru или по телефону +7(3452) 562-080.

Когда: 19 июня в 12:00

Где: базе отдыха " Кулига-парк", 32 км Ирбитского тракта, стр. 5

Стоимость: вход на территорию базы отдыха - 400 руб./чел. (дети до 7 лет - бесплатно).

Цирковое представление "Тропик-шоу" (0+)

Красота и магия востока! Цирковая программа под руководством Тиграна Акопяна. В программе – животные из Африки, Америки, Евразии: бегемот, носухи, обезьяны, лама, пони, верблюды, дикобразы, французские болонки и бобтейлы. Своё мастерство продемонстрируют дрессировщики, жонглеры, воздушные гимнасты, акробат на "Колесе риска", акробаты на роликах, акробаты на батуте. Добро пожаловать за невероятными эмоциями в Тюменский цирк!

Когда: 19 июня в 13:00, 17:00 и 20 июня в 17:00

Где: Тюменский государственный цирк, ул. Первомайская, 15

Стоимость: 700 – 1500 рублей

Экскурсия по району Речного порта + Пленэр (12+)

Прогулка по одному из старейших районов города, где встречались одновременно несколько стихий — романтика воды, шум мотора, звон монет. Вы узнаете о тюменском судоходстве, о крупных российских и иностранных купцах, работающих в этой сфере, о пребывании царственных особ в сибирском городе, о развитии электрофикации, услышите почему район назывался "Тычковка" и что обозначает название улицы Госпаровской, увидите сохранившиеся памятники архитектуры и истории.

После экскурсии вас ожидает пленэр на свежем воздухе. Педагог изо-студии Протасова Марина Анатольевна поэтапно расскажет о технике, поможет в процессе рисования. Вы будете рисовать красивые виды Тюмени. Для мастер-класса по рисованию не требуется специальных навыков. В стоимость включены все материалы (акриловые краски, холст 15*15).

Количество участников экскурсии — до 10 человек. Можно с детьми от 14 лет. Бронирование по телефону: +7 (982) 924-44-72 (Viber, WhatsApp).

Когда: 19 июня 14:30 – 17:00

Где: экскурсионное бюро "ТурКонтора", место встречи и начало экскурсии по адресу: ул. 25 Октября, 13

Стоимость: 1100 – 1200 рублей

Аудиотур "Форест Джамп" (6+)

Спорим, ты никогда не был на дискотеке в парке? Аудиотур "Форест Джамп" – это часовая танцевальная прогулка в Гилевской роще. Чтобы стать его участником необходимо только прийти в назначенное место и время, надеть удобную обувь и захватить хорошее настроение. Ты получаешь наушники и под руководством гида начинаешь музыкальное приключение. Тут не нужно уметь петь и танцевать, все движения просты, их тебе покажет гид. Просто веселись, повторяй и двигайся по маршруту.

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Когда: 19 и 20 июня в 18:00

Где: Гилевская роща, центральный вход (за автобусной остановкой "Гилевская роща")

Стоимость: 700 рублей

Вера Полозкова. Литературные встречи (12+)

Выступление современной писательницы и поэтессы при участии композитора Александра Маноцкова определенно станет знаковым событием в культурной жизни города. Полное радости, горечи, глубины, силы и светлой меланхолии – творчество Полозковой отражает саму жизнь в ее непредсказуемом всеобъемлющем движении. Концерт приурочен к юбилею Веры – через призму новой книги, писательница поделится со зрителями духовным опытом, размышлениями о главном в сочетании с жизненными историями, где каждый сможет увидеть себя.

Когда: 20 июня в 19:00

Где: ДК "Нефтяник", ул. Осипенко, 1

Стоимость: 800 рублей

Перформанс "Пусть они всегда танцуют" (12+)

Перформанс "Пусть они всегда танцуют" – это честный и откровенный разговор c подростками о трансформациях внутри семьи. Поводом для постановки стала книга Ульфа Старка "Пусть танцуют белые медведи", по сюжету которой мальчик Лассе переживает развод родителей. Работая над перформансом, читая и обсуждая книгу, его авторы и подростки с каждым днем все больше доверялись друг другу. Подчас впервые в жизни делились историями, похожими и непохожими на сюжет о Лассе. Они и стали частью перформанса, в котором центральное место отводится самим ребятам, простым подросткам. Так перформанс "Пусть они всегда танцуют" стал приглашением к театральному переживанию изменений внутри семьи, которые, конечно, у каждого свои.

Билеты

Когда: 20 июня в 19:00

Где: МТЦ "Космос", ул. Республики, 165а