Ишимца будут судить за незаконную вырубку леса на 2,8 млн рублей

В суд напраалено уголовное дело в отношении лесозаготовителя из села Десятово Ишимского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

По версии следствия, мужчина с апреля по ноябрь 2019 года, незаконно используя полученные от сельских жителей доверенности на оформление договоров купли-продажи лесных насаждений для отопления домов, заключил договоры на заготовку деловой древесины, предназначенной для капитального ремонта надворных и хозяйственных построек. После этого вырубил более 1,1 тыс. берез и осин, которыми распорядился по своему усмотрению.

Размер ущерба, причиненного департаменту лесного комплекса Тюменской области, составил более 2,8 млн рублей.

В ходе следствия наложен арест на два земельных участка и автомобиль обвиняемого. Вскоре дело рассмотрит суд.