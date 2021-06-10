Ишимца будут судить за незаконную вырубку леса на 2,8 млн рублей

15:47 10 июня 2021
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В суд напраалено уголовное дело в отношении лесозаготовителя из села Десятово Ишимского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ  (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

По версии следствия, мужчина с апреля по ноябрь 2019 года, незаконно используя полученные от сельских жителей доверенности на оформление договоров купли-продажи лесных насаждений для отопления домов, заключил договоры на заготовку  деловой древесины, предназначенной для капитального ремонта надворных и хозяйственных построек. После этого вырубил более 1,1 тыс. берез и осин, которыми  распорядился по своему усмотрению.

Размер ущерба, причиненного департаменту лесного комплекса Тюменской области, составил более 2,8 млн рублей.

В ходе следствия наложен арест на два земельных участка и автомобиль обвиняемого. Вскоре дело рассмотрит суд.

Теги: Ишимский район , охрана лесов , уголовная ответственность , чёрный лесоруб , экология
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