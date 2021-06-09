Тюменцам расскажут о порядке включения кредиторов в реестр требований к застройщику

В этот четверг, 10 июня, тюменский Росреестр разъяснит порядок включения кредиторов в реестр требований к застройщику.



В рамках прямой телефонной линии Управления Росреестра по Тюменской области будут рассмотрены вопросы, связанные с установлением требований к застройщику.

Проконсультирует жителей региона начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Елена Вишнякова.

Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 25-76-50.





