Тюменцам расскажут о порядке включения кредиторов в реестр требований к застройщику

11:00 09 июня 2021
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В этот четверг, 10 июня, тюменский Росреестр разъяснит порядок включения кредиторов в реестр требований к застройщику.

В рамках прямой телефонной линии Управления Росреестра по Тюменской области будут рассмотрены вопросы, связанные с установлением требований к застройщику.
Проконсультирует жителей региона начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Елена Вишнякова.

Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 25-76-50.


Теги: Росреестр
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