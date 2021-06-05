Специалисты составили топ полезных приложений для тюменцев

Тюменские специалисты идут в ногу со временем и разрабатывают приложения, которые помогают облегчить жизнь горожан. Департамент информатизации Тюменской области составил топ самых нужных и полезных программ для смартфонов. Все приложения бесплатны и доступны для пользователей любых операционных систем.

Приложение "Образование 72" позволяет тюменцам следить за успеваемостью своего ребенка в школе. В программе доступны расписание уроков, домашние задания и оценки. Кроме того, есть возможность посмотреть анализ успеваемости школьника. Еще одна удобная функция – уведомления о предстоящих родительских собраниях.

Благодаря приложению "ЖКХ 72" можно не выходя из дома оплачивать лицевые счета ОАО "ТРИЦ", просматривать историю платежей, изучать информацию об УК и отправлять показания приборов учета. Также в приложении доступны графики потребления услуг по переданным ранее показаниями.

С помощью "Виртуального консультанта 72" можно проверить статус заявления и узнать адреса и график работы учреждений. Также программа позволяет быстро получать информацию о государственных и муниципальных услугах, которые оказывают центры "Мои документы".

В приложении "Транспорт 72" удобно отслеживать местоположение автобуса в настоящий момент. С его помощью можно посмотреть расписание и построить наиболее удобный и быстрый маршрут. Для слабовидящих людей есть функция голосового помощника.

Последняя, но не по значимости в этом топе программа – "Телемед 72". В нем можно получить онлайн-консультацию врача. Программа позволяет записывать себя или ребенка на прием и вызывать врача на дом. В приложении можно взять талон на электронную очередь и вести "Дневник здоровья", пишет "Вслух.ру".