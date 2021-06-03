В тюменских парках можно будет проверить здоровье и поставить вакцину от коронавируса

В Тюмени с наступлением лета проект "Городская территория здоровья" расширяет формат. Начиная с 5 июня по выходным тюменцы смогут совместить прогулку в парке с заботой о своем здоровье.

В двух крупных парках — экопарке "Затюменский" и Гилевской роще — можно будет пройти комплексный осмотр по основным факторам риска развития заболеваний, проконсультироваться со специалистами, пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции с соблюдением санитарных норм.

Каждую неделю будут консультировать специалисты по различным направлениям, и экспресс-оценка состояния здоровья будет проводиться по соответствующему профилю, чтобы каждый обратившийся смог проконсультироваться со специалистом на месте и разработать дальнейшую тактику по дообследованию, в случае необходимости.

В эту субботу "Городская территория здоровья" будет работать в экопарке "Затюменский" с 09.00 до 13.00 в здании лыжной базы, а в Гилевской роще для удобства тюменцев будет работать мобильный пункт вакцинации с 12.00 до 17.00. Прививку можно будет поставить бесплатно в порядке живой очереди, без предварительной записи. Для этого нужно иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Перед вакцинацией пациент должен заполнить анкету.

Также "Городская территория здоровья" продолжает работу мобильных пунктов вакцинации ежедневно в ТРЦ "Кристалл", ТРЦ "Премьер", ТРЦ "Колумб", ТРЦ "Гудвин" и на автовокзале Тюмени. Подробное расписание здесь.