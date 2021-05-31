На тюменской набережной в воскресенье пройдет фестиваль "О любви к городу"

Лекции о городской среде, мастер-классы и маркет тюменских создателей - все это ждет участников фестиваля "О любви к городу", который начнется 6 июня в 16:00 на площадке мультицентра "Контора пароходства".

Цель фестиваля — начать озеленение на части набережной возле мультицентра. Для этого "Контора пароходства" проводит конкурс среди студентов направления "Ландшафтная архитектура". Они разработают шесть концепций озеленения клумб, лучшая будет отобрана для высадки многолетников в шесть клумб. Это станет продолжением работы над наполнением набережной, которая началась в июне 2020 года. Кроме того, организаторы ищут добровольцев, готовых помогать ухаживать за растениями в летний период.

Как создавать комфортную среду и развивать новые пространства, о визуальном контексте города и как с ним работать речь пойдет на пленарке пленарке "Диалоги о городе" от проекта "1А Первомайская". Там же обсудят бренд Тюмени, пути развития инфраструктуры и доступной среды для всех категорий горожан. Спикерами выступят глава города Тюмени Руслан Кухарук, архитектор, глава архитектурного бюро Дмитрий Морозов, директор консалтингового агентства GMK Сергей Разуваев, проректор ТюмГУ Таисья Погодаева, предприниматель Артем Рахмеев, куратор общественных молодежных пространств в Тюменской области, руководитель проекта "Фиджитал" Юлия Каргаполова.

На лекции "Роль жителей в развитии города" эксперт по вовлечению КБ "Стрелка" Рада Константинова расскажет, как инструменты общественного участия позволяют создавать новые центры притяжения, как Никола-Ленивец и Выкса, и почему к мнению детей важно прислушиваться.

Также горожанам обещают мастер-классы, "Музсходку" от тюменских музыкантов-участников Ural music night, ярмарку и фуд-корт.

Руководитель мультицентра "Контора пароходства" Юлия Саначина:

Мы продолжаем работать над воплощением готовой концепции на набережной. Для этого решили сделать полноценный фестиваль на котором любой желающий сможет узнать о комфортной среде и возможностях ее развития, задать вопросы городским чиновникам и приглашенным экспертам, а еще посетить интересные мастер-классы от тюменских создателей.

Подробности программы можно узнать на сайте и в соцсетях "Конторы пароходства". На все мероприятия фестиваля нужна регистрация.