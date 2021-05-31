"Тюменское лето" начнется в День защиты детей

В Тюмени 1 июня стартует традиционный межведомственный проект "Тюменское лето". В течение трех месяцев на различных площадках города будут проходить творческие, спортивные, интеллектуальные и профилактические мероприятия для детей и подростков. В этом году они посвящены юбилею Тюмени, Году науки и технологий в Российской Федерации, развитию социальной активности и добровольчества.

"Участники #Городмолодых, #Тюменькреативная и #Тюменькультурная вспомнят основные вехи развития родного города, послушают тематические песни, проверят свои знания в викторинах. Расширится спектр мероприятий по безопасности. При взаимодействии с ГИБДД и МЧС в рамках #Безопасныйгород девчонки и мальчишки узнают об основах пожарной безопасности, дорожного движения, правилах поведения на воде. Проводить мероприятия планируется преимущественно на свежем воздухе", - отметила ведущий специалист комитета молодежной политики городского департамента по спорту и молодежной политике Кристина Плоскова.

На каждой из площадок юным тюменцам будут выдавать жетоны (мили), обозначенные определённым цветом в зависимости от дня посещения площадки. Собравшие наибольшее количество жетонов (должно быть не менее 6 жетонов разных цветов), смогут обменять их на призы в День молодёжи, День города и День физкультурника (при снятии ограничений). Самые активные участники проекта смогут претендовать на путевку в один из загородных центров на осенние каникулы.

План мероприятий будет еженедельно размещаться на сайтах образовательных учреждений города, а также на портале "Тюмень-наш дом" в разделе "Лето". Организаторами мероприятий выступают департаменты по спорту и молодёжной политике, образования, культуры администрации Тюмени, а также ОГИБДД УМВД России по городу Тюмени, сообщили в городском многопрофильном центре.