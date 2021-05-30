Тюменским аллергикам рекомендуют не заниматься самолечением

Аллергические болезни, в том числе бронхиальная астма, стали самыми быстро распространяющимися недугами во всем мире. Их рост отмечают как среди взрослых, так и среди детей. Чтобы предупредить прогрессирование заболевания, врачи рекомендуют тюменцам своевременно обращаться за помощью, применять специальную терапию и не заниматься самолечением.

Грамотной аллерголог поможет избавиться от надоедливой болезни навсегда, назначив комплекс обследований и подобрав необходимую терапию. Врач скорой помощи Олег Нестеров советует при проявлениях сыпи и зуда обратиться в поликлинику. В тяжелых случаях – при отеке век, губ, увеличения языка, возникновении осиплости голоса и затруднения дыхания – вызвать скорую помощь.

"Если реакция возникла на пищу, то, как при отравлении, необходимо вызвать рвотный рефлекс, чтобы удалить или значительно снизить дозу аллергена. Очищение будет более эффективным, если пред этим выпить воды, чем больше – тем лучше, минимум - стакан. После промывания желудка — принять сорбенты", - советует Олег Нестеров.

Если после укуса насекомого или инъекции начинается отек, первая помощь – холод на место укуса (подойдет и прохладная вода). Он замедлит всасывание, а возможно даже на время прекратит поступление аллергена из зоны укуса в кровь. При первых признаках болезни, особенно если приступ возникает не впервые, нужно принять антигистаминные препараты. Также важно как можно быстрее исключить аллерген или контакт с ним.

Если появился зуд во рту, заложенность носа, частое чихание, слезотечение - нужно как можно чаще умывать лицо и нос прохладной водой, после посещения улицы принимать душ, сменить одежду, ограничить употребление косточковых фруктов, орехов, термически необработанных овощей, меда, пишет "АиФ - Западная Сибирь".