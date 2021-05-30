Юные тюменцы создают поделки из кожи в реабилитационном центре "Родник"

В областном реабилитационном центре "Родник" открыли новую мастерскую "Фантазия из кожи", где дети учатся художественным приёмам и способам обработки кожи.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, за первый месяц работы мастерская стала популярным направлением в ОРЦ "Родник" и заинтересовала многих ребят. Поделка из кожи, которую выполнил Олег Ф., заняла первое место по Тюменской области во Всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества "Для мамы, для бабушки, для сестренки 2021".

Ребята, которые занимаются в мастерской, имеют различный уровень развития и состояния здоровья, а также разный характер и интересы. Эти особенности при проведении занятий учитывает опытный педагог Елена Тухтабаева и создает условия, в которых было бы комфортно каждому ребенку.

Ребята во время занятий в мастерской "Фантазия из кожи" узнают, как организовать свое рабочее место и правильно подобрать инструменты для работы, какие существуют способы декоративной обработки кожи, как подготовить старую кожу для поделок. Педагоги знакомят детей с технологиями изготовления изделий из натуральной и искусственной кожи и обучают безопасным приемам работы. Итогом занятий в творческой мастерской становятся приятные и полезные сувениры, сделанные своими руками. Ребята создают плетеные браслеты, брелоки, украшения, панно и многое другое.