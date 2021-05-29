Тюменцам напомнили, почему важно сохранять леса от пожаров

Медиацентр молодежной политики Тюменской области выпустил карточки, в которых жителям напомнили, почему следует соблюдать противопожарные ограничения, введенные из-за режима ЧС в регионе. От огня страдают не только леса, но и животные, обитающие в них.

С 11 мая в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных лесных пожаров. Жителям региона запрещено посещать леса, а также применять открытый огонь на дачных и приусадебных участках, напоминает "Moi-portal.ru".

С 1 по 25 мая этого года площадь природных пожаров в области составила около 200 тысяч гектаров. На этой территории в опасности оказалось множество животных. Именно о них команда Медиацентра решила рассказать тюменцам. С помощью информационных карточек жители города узнали, сколько птиц и млекопитающих обитают в регионе и почему людям важно о них заботиться.

По словам руководителя Медиацентра молодежной политики Тюменской области Александры Оверченко, такой формат предоставления информации призван вызвать эмоцию у аудитории.

"Сейчас отовсюду слышно о том, что важно не разжигать огонь, соблюдать правила безопасности. Но человеческий фактор и не исполнение этих правил по-прежнему остается самой популярной причиной возникновения пожаров. Поэтому такой социальной рекламой мы попытались показать последствия несоблюдения противопожарных правил с другой стороны", - прокомментировала она.