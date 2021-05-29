Ялуторовские хирурги экстренно провели операцию на легких 50-летнему мужчине

Пациент обратился в Областную больницу №23 Ялуторовска с жалобой на сильную одышку. Рентгенологическое исследование показало, что в его легком возник пневмоторакс. Это состояние приводит к сдавлению легких, из-за чего в организме начинается дефицит кислорода и дыхательная недостаточность.

Кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим отделением ОБ №23 Артур Ахпателов объясняет, что в норме наши легкие расправлены за счет того, что давление в них больше, чем в плевральной полости. В случае, если этот статус меняется, пациенту может угрожать опасность. "Легкое может спасться и перестать выполнять свои функции. Воздух может попасть в плевральную полость извне, например, при открытом повреждении грудной клетки. А может изнутри, как бывает при разрыве булл – эмфизематозных пузырей. Так произошло в данном случае", – поделился доктор.

По словам врача, для удаления воздуха из плевральной полости мужчине сперва наложили односторонний дренаж, но это не помогло расправить легкое. Тогда было принято решение провести компьютерную томографию, которая и показала медикам буллы в легких, позволив поставить точный диагноз. "Требовалась экстренная операция, без хирургического вмешательства пациент не смог бы дышать. Его жизнь была в опасности", – отмечает хирург.

Малоинвазивная манипуляция, которую ялуторовские врачи выполнили впервые, называется видеоторакоскопией. Через прокол грудной клетки в плевральную полость вводится торакоскоп – специальный прибор, который представляет собой гибкую трубку с камерой на конце. Благодаря торакоскопу хирургам удалось определить, где именно прячутся патологические изменения и избавить пациента от них.

Мужчина провел в стационаре больницы девять дней, после чего был выписан, сейчас он находится под амбулаторным наблюдением профильных специалистов, его жизни ничего не угрожает, пишет "Мегатюмень".