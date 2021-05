ТОП мероприятий на 29 — 30 мая

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляют вашему вниманию ТОП мероприятий на ближайшие выходные. Жителей и гостей областной столицы ожидает много интересных событий.

Выставка "Изотерия" (0+)

Выставочный проект, демонстрирующий зрителю работы тюменской художницы Алены Изотовой. Главные темы работ, представленных на выставке – окружающее пространство и природа, выраженные через призму неповторимого, взгляда художницы, реализованного в авторской разработке – технике неогобелена. Материал, используемый для создания неогобеленов, – акриловая пряжа. Подробнее

Когда: по 29 августа

Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63, лестница Б

Вход свободный

Выставка "Открытая коллекция" (6+)

В Тюмени 14 мая открылась выставка "Открытая коллекция" из собрания музея современного искусства "ПЕРММ". Выставка организована при поддержке министерства культуры Пермского края и правительства Тюменской области и проводится в рамках национального проекта "Культура". Экспозиция включает в себя 120 произведений тридцати трех художников, среди которых Л. Соков, А. Бродский, В. Кошляков, А. Осмоловский, О. и А. Флоренские, Д. Гутов, Д. Цветков, С. Горшков, В. Козин, П. Белый и другие. Основой "Открытой коллекции" стали работы авторов, принявших участие в выставке современного искусства "Русское бедное", которая прошла в ПЕРММ в 2008 году.

Когда: по 18 июля

Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63

Вход свободный

Выставка "Куклы мира" (0+)

На выставке представлено около 250 кукол более чем из 100 стран мира. Выставка открывает посетителям музея яркий, разнообразный мир кукол разных народов, обращая внимание на то, что, несмотря на различия, всех людей на земле объединяют невидимые культурные связи. Все куклы являются частью коллекции Натальи Гончаренко.

Подробности по телефону: 8 (3452) 46-49-63.

Когда: до 30 июня

Где: музей "Усадьба Колокольниковых", ул. Республики, 18

Стоимость: 150 рублей (взрослый билет), 100 рублей (для школьников, студентов и пенсионеров)

Интерактивное мероприятие "Императорские маршруты" (6+)

В рамках Дня молодого избирателя музей "Усадьба Колокольниковых" приглашает тюменских школьников на интерактивное мероприятие "Императорские маршруты". Ребята узнают об избираемой должности - городской голова, об избирательном праве царской России, о владельцах дома Колокольниковых, а также о посещении дома представителями династии Романовых. Мероприятие проводится по заявкам для школьных организованных групп. Справки по тел. 8 (3452) 46-49-63.

Когда: до 13 июня

Где: музей "Усадьба Колокольниковых" ул. Республики, 18

Стоимость: 100 рублей с человека

Водная прогулка "Исетский каньон" (18+)

Уникальный однодневный несложный треккинговый маршрут с вечерним 3-часовым катанием на кораблике по Исети с экскурсоводом. Включено: согревающий глинтвейн на кораблике, все трансферы, завтрак на Ревуне.

Программа:

6:00 - выезд из Тюмени.

10:15 - завтрак на байновском водопаде, фотоплощадка.

12:00 - скала Филин, обзор соколиных скал Каменска, фотоплощадка.

13:00 - обед в кафе

15:00 – водная прогулка с экскурсоводом (легенды и мифы Исети): Исетский каньон, скалы: Лобастный камень, Мартюшева гряда, Три пещеры, Пельмень-камень, Филин, Каменные ворота" (фото, выход на сушу), Гребешки, Ниши выветривания, Раструс, Ровесник, парк-отель, скалы Семь братьев, Мамонт (фото, выход на сушу)

18:15 - подвесной мост, скалы Горила, Мартюшева гряда

20:00 - 23:00 – возвращение в Тюмень

Информация

Когда: 29 мая в 06:00

Стоимость: 3600 рублей

Автобусная экскурсия в с. Покровское "В гости к Григорию Распутину" (16+)

Кто он? Лжец или пророк, мистик или святитель. Человек, влияние которого простиралось на императорскую семью и на ее окружение. Григорий Распутин — личность, о котором еще долго будут говорить в исторической науке. Вы познакомитесь с одной из самых интересных персон в истории государства Российского. В селе Покровском Ярковского района Тюменской области располагается музей, посвященный Григорию Ефимовичу Распутину. Это первый частный музей, посвященной известной исторической личности. Музей основан в 1990 году тюменцами, супругами Смирновыми. Именно они являются хранителями истории жизни Распутина.

Более подробная информация — на странице экскурсии на сайте

Бронирование — на сайте или по телефону: +7 (982) 924-44-72 (Viber, WhatsApp).

Когда: 29 мая с 8:50 до 16:30

Где: место встречи и начало экскурсии - ул. Перекопская, 5 ("ТурКонтора")

Стоимость: 1800 – 1900 рублей (транспортное обслуживание + услуги гида)

Тур с Павлом Ситниковым "Шашовские горы + Тобол-река" (6+)

Посещаем живописные холмы Шашовского памятника природы (место силы, много редких цветов, уникальный пейзаж). Дальность – около 130 км. Купаемся в реке Тобол. Рекомендуется брать детей не младше 7-ми лет. Обязательна регистрация по тел.: 89044979178.

Когда: 29 мая в 9:00 – 19:00, сбор с 8:30 до 9:00

Где: сбор группы под рекламной стелой на автостоянке ТЦ "Матрикс" (ул. Пермякова, 7б, наискосок от автовокзала).

Стоимость: те, кто за рулём – 0 руб., школьники – 500 руб., взрослые пассажиры – 1000 руб.

Палео-тур с Владимиром Ордовским "Новый акулий пляж" (6+)

Первый в сезоне палео-тур на самое удобное место для сбора зубов доисторических акул и отдыха в жаркие дни.Все желающие будут обеспечены инвентарём для успешных поисков артефактов 40-млн. давности.120 км от Тюмени (Тугулымский р-н). С собой: сухой паёк и вода. Гид - Владимир Ордовский, палеонтолог клуба "Эко-тур72". Рекомендуется брать детей не младше 7-ми лет.

Обязательна регистрация по тел.: 89044979178. Все орг. вопросы по тел.: 89526738828.

Когда: 29 и 30 мая в 9:00 – 19:00, сбор группы с 9:00 до 9:30

Где: сбор группы на автостоянке ТЦ "Матрикс" (ул. Пермякова, 7б, наискосок от автовокзала).

Стоимость: водители – 0 руб., школьники – 500 руб., взрослые пассажиры – 1000 руб. (оргсбор на месте старта)

parkrun Затюменский (16+)

Это пятикилометровый забег на время. Необходимо зарегистрироваться и взять с собой распечатанную копию своего штрих-кода. Если вы придёте без штрих-кода, ваш результат не будет учтён.

Регистрация

Справки: тел. 8 (912) 397-77-07

Когда: каждую субботу в 9.00

Где: парк Затюменский (ул. Оловянникова, 18, зона воркаут)

Стоимость: бесплатно

Чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин (18+)

Дзюдоисты Урала будут бороться за путевки на чемпионат страны. Участники - более 200 мужчин и женщин из Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, успешно прошедших отбор на чемпионатах своих субъектов. В заявочном списке от Тюменской области - более 70 спортсменов. По итогам чемпионата Урала по 6 спортсменов в каждой весовой категории у мужчин и у женщин получат право принять участие в чемпионате России, проведение которого запланировано в Майкопе с 23 по 26 сентября. Организатор - ТООО "Объединенная федерация дзюдо и самбо". В программе: мужчины, в/к: до 60, 66, 73, 81, 90, 100, св. 100 кг и женщины, в/к: до 48, 52, 57, 63, 70, 78, св. 78 кг. Для болельщиков запланирована онлайн-трансляция на канале Ютуб ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Когда: 29 мая в 10:00

Где: центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", ул. В. Гнаровской, 1

Выходные – в историческом парке (0+)

Предлагаем провести последние весенние выходные в Историческом парке. Вас ждут мастер-классы, экскурсии и, конечно, наши исторические экспозиции. Кстати, успейте посетить выставку "Через тернии в космос" – 30 мая экспозиция завершает свою работу. Запись на мероприятия и подробности по тел. 8 (3452) 68-11-11. Программа

Когда: 29 и 30 мая с 10:00

Где: исторический парк "Россия - Моя История", ул. Орджоникидзе, 47

Стоимость участия в каждом мероприятии указана в программе

Спектакль "Мойдодыр" (0+)

Один Классик сказал, что в человеке должно быть в с ё прекрасно. Но ведь надо с чего-то начинать?! Хотя бы с того, что умываться по утрам и вечерам. Ведь так делают все: и мышата, и котята, и утята, и жучки, и паучки. А ещё так велит поступать сам Великий Умывальник, знаменитый Мойдодыр, умывальников Начальник и мочалок Командир. И тем, кто его ослушается, грозит серьёзная головомойка. Впрочем, вы все это хорошо знаете, потому что читали сказку Корнея Ивановича Чуковского. Ну, а теперь вы имеете возможность посмотреть эту сказку в Тюменском театре кукол! В спектакле звучит классическая, джазовая и популярная музыка в исполнении ансамбля медных духовых инструментов Новосибирской филармонии "Сибирский брасс".

Когда: 29, 30 мая, 5 июня в 10:00

Где: Тюменский театр кукол, ул. Кирова, 36

Стоимость: 350 – 400 рублей

Спектакль "Бармалей" (0+)

Сказочная история по одноименному произведению К. Чуковского раскроется для маленького зрителя совсем с другой стороны. В нашей истории родители говорят с детьми на одном языке, вместе отправляются с ними в Африку и спасают доктора Айболита. Рекомендуемый возраст просмотра: для детей от 3 до 7 лет.

Когда: 29 мая в 10:30

Где: молодежный театр им. В.С. Загоруйко "Ангажемент", ул. Олимпийская, 8а

Стоимость: 250 рублей

Мастер-класс "Мини-кошелек из натуральной кожи" (16+)

Мастер-класс подходит для новичков. Даже если вы никогда раньше не шили, не работали с кожей, не умеете кроить - на этом мастер-классе у вас всё получится! Вы научитесь пользоваться кожевенным инструментом, кроить кожу, поработаете с урезами, получите готовую выкройку, которая останется у вас, и вы сможете повторить изделие еще несколько раз, сможете изготовить самостоятельно и унести домой качественный кошелек из натуральной кожи, который прослужит вам не один год.

Запись

Когда: 29 мая в 11:00

Где: ул. Дружбы, д. 128 к. 1, ст. 4, каб. №6

Стоимость: 1000 рублей (материалы включены)

Мастер-класс "Мультяшки на рубашке" (0+)

На мастер-классе посетителей будут ждать любимые персонажи советских мультфильмов: Карлсон, Крокодил Гена, Пятачок и другие. Взрослые и дети смогут разукрасить значки с изображением этих героев самостоятельно и уйдут с мастер-класса с уникальной поделкой, сделанной собственными руками! Организаторы приглашают детей старше 3 лет. Обязательна запись по телефону: 8 (3452) 68-11-11.

Когда: 29 мая в 11:00 – 14:00

Где: исторический парк "Россия - Моя История", ул. Орджоникидзе, 47

Стоимость: 250 рублей с чел.

Праздник детства "Путешествие в мир сказки" (0+)

Летняя пора – прекрасное время для отдыха, невероятных приключений, продолжительных прогулок, увлекательных игр, конечно же, время праздников и развлечений! В преддверии Дня защиты детей Тюменский театр кукол приглашает на праздник детства "Путешествие в мир сказки". Программа для детей будет насыщенна и разнообразна, каждый ребенок сможет выбрать для себя самое интересное: "Поляна сказок" со сказочными героями ждет тех, кто любит приключения, аквагрим для ребятишек, фотозона, игровое поле, а также возможность почитать стихотворение на сцене и даже потанцевать!

Когда: 29 и 30 мая в 11:00 - 15:00

Где: Тюменский театр кукол, ул. Кирова, 36 (театральная площадь)

Вход свободный

Игровая программа "Весенние забавы" (0+)

Специалисты Дворца национальных культур "Строитель" приготовили увлекательные игры и развлечения на любой вкус: национальные, состязательные, хороводные, русские, украинские, белорусские, татарские, немецкие игры; игры народов Кавказа и Закавказья, Средней Азии и Казахстана, хантов и манси; обрядовые действа; конкурсы и викторины.

Когда: 29 мая в 11:00 – 14:00

Где: сквер им. Ю. Куталова за ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179)

Вход свободный

Спектакль "Айболит" (0+)

Сказку про доброго доктора Айболита дети всегда читают и смотрят с интересом. Ещё бы! Когда славный, не вызывающий страха, человек в белом халате лечит шоколадом, гоголем-моголем и ставит только градусники, а не уколы, понравится любому, а не только ребёнку! Яркая образность и гениальная лёгкость стиха Корнея Ивановича Чуковского подарят хорошее настроение малышам и их родителям. "Всех излечит, исцелит добрый Доктор Айболит", даже бегемотиков и обезьянок в Африке!

Когда: 29 мая в 12:00 и в 14:00

Где: Тюменский театр кукол, ул. Кирова, 36

Стоимость: 200 – 500 рублей

Ярмарка "Солянка маркет" (0+)

Горожане смогут найти изделия ручной работы от декора для дома до уникальных авторских украшений, а также новые тюменские бренды одежды. Все мастера – местные, как уже известные городу, так и новички. Всего будет чуть больше 30 участников ярмарки. Девиз маркета - натуральность и экологичность. В 16:00 начнется "Шоу коротких историй", героями которого станут сами мастера. Они расскажут тюменцам о своем любимом деле.

Когда: 29 мая в 12:00 - 19:00

Где: уличная площадка "Мы хотим танцевать" во дворе за зданием бывшего бара "Авиатор", ул. Челюскинцев, 1а

Вход свободный

Показ фильма "Холодное лето 53-го" (16+)

Двое бывших политзаключённых, недавно вышедших из лагеря, вступают в схватку с бандой амнистированных уголовников. Победу приходится оплатить дорогой ценой. Почти детективная история неравного поединка заканчивается и оптимистически, и трагически. Время действия - 1953 год, страна на пороге больших перемен... Фильм о рубеже эпохи с последней ролью Анатолия Папанова. Режиссер - Александр Прошкин.

Когда: 29 мая в 12:00

Где: арт-пространство "Время Победы", Масловский взвоз набережной реки Туры, напротив "Конторы пароходства", ул. 25 октября, 23а, ст.1

Стоимость: бесплатно

Благотворительный аукцион (18+)

Благотворительный аукцион, на котором будут выставлены предметы интерьера, сделанные детьми (в том числе особенными детьми). Вырученные с аукциона деньги пойдут детям. Организатор - комитет "Опора-Созидание" ТРО "ОПОРА РОССИИ". Регистрация по ссылке

Когда: 29 мая в 12:30

Где: ТРЦ "Сити Молл", ул. Тимофея Чаркова, 60

Стоимость: стартовая цена каждого лота – 500 рублей

"Гарри Поттер": орган и песочная анимация (6+)

Мир фэнтези магически притягателен как для детей, так и для взрослых. Наверное, вряд ли на земле найдется человек, который не знает, кто такой Гарри Поттер. Мир, придуманный британской писательницей Джоан Роулинг, полон опасностей, приключений, непримиримых врагов и верных друзей, с которыми даже самые сложные задачи решаются легче, а долгий и трудный путь всегда приводит к неизбежной победе Добра. Знакомые образы фильмов о Гарри Поттере оживут в необычных картинах из песка, которые будет рисовать Елена Ивченко, а чудесная, узнаваемая с первых нот музыка Джона Уильямса и Патрика Дойла, исполненная на органе Марией Блажевич, украсит фантастическую атмосферу этого концерта. Текст читает Надежда Коваленко

Когда: 29 мая в 14:00, 17:00, 19:00

Где: Тюменская филармония, ул. Республики, 34

Детский fashion-квест (6+)

Ваш ребенок станет юным детективом и отправится в увлекательное путешествие по миру моды. К участию приглашаются дети в возрасте от 7 до 11 лет. Регистрация открыта на официальном сайте ТРЦ "Остров".

Когда: 29 мая в 14:00

Где: ТРЦ "Остров", ул. Федюнинского, 67

Вход свободный

День детства в Археологическом музее (0+)

В преддверии Дня защиты детей в Археологическом музее-заповеднике намечается праздник: 29 мая тюменцев и гостей города ждёт яркая насыщенная программа для запоминающегося семейного отдыха. Программа

Когда: 29 мая в 14:00

Где: Археологический музей-заповедник на озере Андреевском, 23-ий км федеральной автодороги "Тюмень-Омск"

Стоимость участия в каждом мероприятии указана в программе

Открытый городской фестиваль по брейкингу Peak of the Stars 2021 (6+)

В брейк-баттлах встретятся самые яркие и сильные представители молодого танцевального поколения Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Сургута и Екатеринбурга. Судья соревнований - победитель квалифаера Red Bull BC One 2021 в Казани, многократный победитель российских чемпионатов по брейкингу и участник мировых чемпионатов Евгений Ясмаков /Bboy MONGOL (Чебоксары). Атмосферу мероприятия создадут DJ MAKTUB (Тобольск), МС - КСЮ1Х и МС - Мr. ZOOM. В рамках фестиваля пройдет чемпионат по брейкингу в следующих номинациях: KIDS – 1vs1 (до 17 лет); B.GIRL- 1vs1 (c 6 лет и старше); PRO- 1vs1 (c 18 лет и старше). Победители автоматически попадут в ТОР-16 лучших танцоров фестиваля "Все стили в силе" (Пермь), получат призы и подарки от спонсоров мероприятия, а также оплачиваемый проезд на фестиваль в Перми. С 10:00 до 11:30 - мастер-класс от приглашённого судьи по адресу: КДТ им. А.М. Кижеватова, ул. Мельничная, 1.

Когда: 29 мая в 14.00 (13:00 - 14:00 - регистрация участников; 14.00 - 20.30 - баттлы и отбор на фестиваль "Все стили в силе" (Пермь); 20.30 - 20.50 - подведение итогов)

Где: ТРЦ "Кристалл", ул. Дмитрия Менделеева, 1А (пешеходная зона)

Показ фильма “И был вечер, и было утро” (12+)

Показ фильма “И был вечер, и было утро” (1970 г.). Режиссер - Алексей Салтыков. Историко-революционная драма по мотивам пьесы Бориса Лавренева "Разлом", рассказывающая об участии моряков Балтийского флота в революционных событиях 1917 года.

Когда: 29 мая в 15:00

Где: арт-пространство "Время Победы", Масловский взвоз набережной реки Туры, напротив "Конторы пароходства", ул. 25 октября, 23а, ст.1

Стоимость: бесплатно

Смотр творческих коллективов в рамках публичных слушаний "Новый уровень" (6+)

Наука — это огромный мир знаний, который помогает двигаться техническому прогрессу вперед. Каждый год ученые придумывают новые изобретения, разрабатывают формулы, проводят эксперименты. Но никто и никогда не смог придумать формулу нового уровня, которая объединяет в себе все творческие направления. Эта история начинается в одной из таких лабораторий, где ученые не покладая рук трудятся над созданием этой самой формулы творчества, а что у них получилось в итоге, вы узнаете на отчетном концерте ЦКиИ "Современник". Коллективы учреждения продемонстрируют результаты своих творческих достижений.

Когда: 29 мая в 16:00

Где: центр культуры и искусства "Современник", ул. Олимпийская, 9

Вход свободный

Интеллектуальная программа "Борьба умов" (6+)

В концертном зале дома культуры пройдет праздничная программа "Борьба умов", в которой гости мероприятия смогут не только проявить свои умственные способности, но и перенестись в сказочный мир цветов. Оказавшись на необычном балу, участники интеллектуальной программы познакомятся с королевой Розой, веселыми Ромашками, высокомерной Лилией и доброй Крапивой, которые расскажут о своей необычной стане и волшебном цветочном бале. Так же, творческие коллективы дома культуры порадуют всех своими номерами. А в завершении программы пройдет яркий фейерверк из сверкающих конфетти.

Когда: 29 мая в 16:00

Где: дом культуры "Поиск", ул. Александра Пушкина, 10

Вход свободный

Ирландский танец по-новому (0+)

Романтичные и игривые, быстрые и зажигательные ирландские танцы никогда не оставляли никого равнодушным. Завораживающий стук каблуков и непередаваемая энергетика приковывают внимание как самых маленьких зрителей, так и искушенной публики. В этот раз мир ирландских танцев откроется с другой стороны. Вас ждет встреча с хитами всех времен и народов – импровизации школы ирландского танца I Dance под классическую, народную и современную музыку, эксперименты на тему японских барабанов.

Билеты

Когда: 29 мая в 16:00

Где: МТЦ "Космос", ул. Республики, 165А

Стоимость: 400 рублей

Концерт латиноамериканской музыки (6+)

Приглашаем насладиться порцией латиноамериканской музыки на концерте "Latin Groove". Отличительные черты этого стиля - красивая мелодия с плотным грувом ритм-секции. Зажигательная кубинская сальса, бразильская самба и немного босановы отвлекут вас от суеты будних дней и перенесут на далекий веселый континент. Тюменские мастера, проект Антона Дерябина "Amigos De Antonio", поделятся своим талантом и наполнят теплой энергией ваши сердца. В арсенале музыкантов: гитара, клавишные, бас/контрабас, барабаны и перкуссия. В программе - композиции Antonio Jobim, Carlos Santana, Luis Salinas, Nelson Faria, Chuck Loeb, Paul Jackson Jr. и многих других.

Когда: 29 мая в 17:00

Где: музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63

Стоимость: 500 рублей (475 рублей - при покупке на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения)

Спектакль "Утиная охота" (16+)

Главный герой Виктор Зилов - молодой, умный, образованный человек, самоуверенный, пытается понять, как оказался где-то между жизнью и смертью, и что вообще происходит с его жизнью. История начинается со встречи с ребёнком, который принёс ему символ смерти - траурный венок. Но смерть ещё не наступила и наступит ли, или герой вернётся к жизни, это будет зависеть от дальнейших действий и воспоминаний героя… Режиссёр спектакля - Олег Гетце. В его постановке по всей стране уже известны спектакли "Носферату" и "Зойкина квартира".

Когда: 29 мая в 18.00

Где: Молодёжный театр "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко , ул. Олимпийская, 8а

Стоимость: 600 рублей

Концертная программа "Красота казахских девушек" (6+)

Дворец национальных культур "Строитель" приглашает всех желающих на сольную программу Азизы Аугалиевой "Красота казахских девушек" ("Қазақ қыздарына"). Талант Азизы многогранен, она является лауреатом международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, она прекрасно танцует и поет. Азиза — художественный руководитель ансамбля казахского танца "Гульдер" (младший, средний, старший составы) и Юношеского ансамбля казахского танца "Алаш Улы". В концерте примут участие приглашённые гости и воспитанники Азизы Аугалиевой. Количество мест ограничено. Информацию можно уточнить по тел. 8 (3452) 36-56-17.

Когда: 29 мая в 18:00

Где: ДНК "Строитель", ул. Республики, 179

Стоимость: от 110 рублей

Аудиотур "Форест Джамп" (6+)

Спорим, ты никогда не был на дискотеке в парке? Аудиотур "Форест Джамп" – это часовая танцевальная прогулка в Гилевской роще. Чтобы стать его участником необходимо только прийти в назначенное место и время, надеть удобную обувь и захватить хорошее настроение. Ты получаешь наушники и под руководством гида начинаешь музыкальное приключение. Тут не нужно уметь петь и танцевать, все движения просты, их тебе покажет гид. Просто веселись, повторяй и двигайся по маршруту.

Подробнее

Когда: 29 и 30 мая в 18:00

Где: Гилевская роща, центральный вход (за автобусной остановкой "Гилевская роща")

Стоимость: 700 рублей

Эрика Лундмоен (12+)

Эрика Лундмоен - российская исполнительница с норвежскими корнями, олицетворяющая новое течение в современной музыке. Он посетит Тюмень в рамках тура "22".

Билеты

Когда: 29 май в 19:00

Где: клуб "Дом культуры", ул. Горького, 44/3

Стоимость: 800 – 1600 рублей

Четкая читка "Заходит андроид в бар" (16+)

Новая пьеса - в Чётком Театре: чтение и обсуждение пьесы Даниила Чекрыгина "Заходит андроид в бар". Количество мест ограничено – их всего 31. Забронировать место можно тут

Когда: 29 мая в 19:00

Где: центр современной драматургии "Четкий театр", ул. Перекопская, 5

Стоимость: по свободной цене (вам решать, платить или не платить за представление)

Дебар. Приоритеты города: эффективное развитие дорожной инфраструктуры или мнение жителей? (18+)

Новый ДеБар пройдёт в субботу. На этот раз спорим о развитии дорожной инфраструктуры и его последствиях. Перекос в сторону интересов автомобилистов или насущная необходимость городского развития? Что важнее: эффективное развитие дорожной инфраструктуры или мнение жителей? И существует ли между ними противоречие?

Регистрация

Когда: 29 мая в 19:00

Где: бар "Лавкрафт", ул. Мориса Тореза, 12а

Стоимость: бесплатно по регистрации

Хореографический спектакль "50 оттенков женщин" (16+)

Студия современных стилей и направлений "Печать танца" представляет вашему вниманию хореографический спектакль "50 оттенков женщин", который пройдет с 27 по 29 мая на Малой сцене Тюменского драматического театра. Мы приглашаем вас окунуться в мир красоты, энергии и чувственности страстных, как алое пламя огня, нежных, как цветок розы женщин. Ведь внутри каждой женщины есть своя первозданная и неповторимая палитра чувств и эмоций! А какой цвет вы носите внутри себя?

Когда: 29 мая в 19:00 и в 21:00

Где: Тюменский драматический театр, ул. Республики, 129

Стоимость: 700 - 1400 рублей

Показ фильма "Помни имя свое" (16+)

Показ фильма "Помни имя свое" (1974 г.). Режиссер - Сергей Колосов. В основу фильма положена реальная, полная драматизма история русской матери, разлученной в Освенциме со своим малышом. Пройдя через все муки фашистского ада, она находит сына, которого спасла польская женщина.

Когда: 29 мая в 19:30

Где: арт-пространство "Время Победы", Масловский взвоз набережной реки Туры, напротив "Конторы пароходства", ул. 25 октября, 23а, ст.1

Стоимость: бесплатно

SCREAM (16+)

Только 29 мая и только на сцене Дома Печати Scream’офония-симбиоз первоуральских музыкантов с основателями, некогда популярной на УралRock-земле, группы Scream. Бунтарские нотки гранжа и пронзительные рифы хард-рока, жесткие взрывные сеты и тонкие лирические баллады - всё это не оставит равнодушным даже самого требовательного зрителя. Приходи и приводи с собой друзей, вечер обещает быть жарким!

Когда: 29 мая, сбор в 19.00, выход музыкантов в 20.00

Где: Дом Печати, ул. Осипенко, 81

Вход свободный. Face control

Открытая сессия Лаборатории симультанного перформанса (18+)

Приглашенный эксперт лаборатории – Екатерина Басалаева (г. Новосибирск), перформер международного уровня с многолетним стажем практики и организации образовательных и творческих проектов в России и за рубежом. Вместе с Екатериной участники будут погружаться в глубокое изучение связей между телом, сознанием и движением, находить ответы и вновь задаваться вопросами.

Регистрация

Когда: 29 мая в 20:00

Где: МТЦ "Космос", ул. Республики, 165А

Спектакль "Мы с тобой одной крови" (12+)

Театральная мастерская "Будильник" представляет постановку для подростков и молодёжи по рассказам Редьярда Джозефа Киплинга о Маугли из "Книги джунглей". - спектакль в жанре фриран-драмы о поиске своего жизненного пути и о значении дружбы, честности, справедливости. На спектакле Киплинговские джунгли пересекутся с современным миром, вам вместе с Маугли предстоит разобраться, по каким законам жить: по законам людей или джунглей... Что делает нас людьми? Как не стать зверем? Ответы на вопросы вы найдёте во время спектакля "Мы с тобой одной крови".

Билеты

Когда: 29 мая в 20:00

Где: театральная мастерская "Будильник", ул. Монтажников, 61

Стоимость: 500 рублей

YES! RAVE! SWITCH! (18+)

Время Рейва! Танцпол содрогнется от мощи наших басов! Пережевывать вас будут: D.Linder, Aidoo, BOO (CollapSYS), Mr. Mursky. Подробнее

Когда: 29 мая в 23:00

Где: YesRockClub, ул. Ленина, 4

Стоимость: вход – 400 рублей

Фестиваль бега "Стальной характер" (18+)

Организаторы подготовили насыщенную программу не только для продвинутых бегунов, но и для всех любителей бега и активного отдыха. В этот день Тюмень станет одним из 85 городов по всей стране, в которых несколько тысяч любителей бега одновременно выйдут на старт полумарафона. Это мероприятие станет самым крупным в стране и претендует на мировой рекорд. Вас ждёт скандинавская ходьба, красочный и детские забеги, трассы для малышей, а также дистанции на 5, 10 и 21.1 км в рамках Всероссийского полумарафона "ЗабегРФ".

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке (участие платное).

Когда: 30 мая в 10:00

Где: набережная (около "Конторы пароходства", ул. 25 Октября, 23А, ст. 1)

Необходима регистрация

Выставка "Думы" к юбилею мастера Санаева С. Ю. (0+)

Персональная выставка Сергея Санаева, строго придерживающегося в своих работах традиционных для Тобольского промысла тем и пластических решений, будет эталонной, напоминающей зрителю о том, какой именно была и должна остаться Тобольская резная кость — без кича и неоднозначных экспериментов с темами, материалами и композицией, ставших столь популярными в среде современных косторезов. На выставке представлены работы автора, из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения и частного собрания коллекционера Лаврентьева Е.А. (г. Москва), в которых отражена русская тематика, анимализм, традиционный быт и мифология народов севера. Выставка приурочена к 60-летию мастера и 40-летию его творческой деятельности.

Когда: 30 мая - 18 июня 10:00 – 18:00

Где: музейный комплекс им. И. Я. Словцова, ул. Советская, 63

Вход свободный

Спектакль "Рыжий чулок" (0+)

Добрая и трогательная, озорная и немного грустная, искренняя и теплая – именно такой получилась история о девочке Лотте. Она идет к своей мечте, несмотря ни на какие преграды. Рядом с Лоттой всегда ее друзья: любимая кукла и папа – выдумщик и фантазер. Путешествовать в дальние страны, не вылезая из-под одеяла? Такое понравится любому ребенку! А если петь при этом песни и носить яркие клоунские носы? Для всех фантазеров, больших и маленьких, для тех, кто следует за мечтой, и тех, кто просто любит сказки. Рекомендовано к просмотру детям в возрасте от 4 до 11 лет.

Когда: 30 мая в 10:30

Где: молодежный театр им. В.С. Загоруйко "Ангажемент", ул. Олимпийская, 8а

Стоимость: 250 рублей

Спортивная развлекательная программа "Здоровое дыхание" (6+)

В программе спортивно-развлекательного мероприятия "Здоровое дыхание": командные спортивные состязания и эстафеты; тематическая беседа, в которой в легкой, юмористической форме поднимутся вопросы борьбы с курением, тематические загадки и викторина "Вредно или полезно"; творческие выступления молодых артистов Центра татарской культуры, раздача информационных листовок. Мероприятие начнется с веселой зарядки, а завершится флешмобом с участием аниматоров мероприятия. После подведения итогов все участники получат сладкие призы.

Когда: 30 мая в 11:00

Где: уличная площадка школы № 9, ул. Павлова, 8

Вход свободный

День детства в музее "Усадьба Колокольниковых" (0+)

Музей "Усадьба Колокольниковых" приглашает всех желающих отпраздновать грядущий День защиты детей вместе за играми, мастер-классами и творческим досугом. Программа

Когда: 30 мая в 11:00

Где: музей "Усадьба Колокольниковых", ул. Республики, 18

Стоимость участия в каждом мероприятии указана в программе

Отчетный фестиваль циркового искусства "За мечтой" (0+)

Конкурсное выступление цирковых коллективов города Тюмени. Подробнее

Когда: 30 мая в 11:00

Где: ЦКиИ "Современник", ул. Олимпийская, 9

Авторская, пешеходная экскурсия "Янавыл – бухарский район Тюмени: мифы и реальность" (18+)

Экскурсию проводит Альмира Сажина (в девятом поколении потомок выходцев из Бухары из рода Гумеровых /Ашировых, внучка бессменного заведующего татарской школы Янавыла).

Программа:

11:20- 11:40 - прогулка по аллее истории района, рассказ о 300-летней истории Шабабинских и Матиаровских юрт/Янавыла;

11:45- 12:05 - посещение экспозиции по истории образования в Янауле (от мактаба при мечети, начальной татарской школы до общеобразовательной школы);

12:15 – 12:45 - посещение Соборной мечети города Тюмени, рассказ об истории ислама в Янауле, о традициях татарского народа;

13:00 – 13:10 - знакомство с историческими улицами бухарских юрт;

13:10 - 13:20 - рассказ об истории одного дома (сохранившийся дом рода Матиаровых);

13:20- 14:30 - дегустация блюд татарской кухни.

Билеты

Когда: 30 мая сбор в 11:00, начало в 11:20

Где: аллея истории Янавыла во дворе школы № 9, ул. Павлова 8

Стоимость: 1500 рублей

День детства в музее (0+)

В честь приближающегося Дня защиты детей музейный комплекс им. Словцова приглашает ребят и их родителей отметить этот замечательный праздник. 30 мая тюменцев ждут многочисленные мастер-классы, интерактивные мероприятия, познавательные занятия и показы мультфильмов, а 1 июня - даже экскурсия на двухэтажном автобусе.

Программа

Когда: 30 мая и 1 июня в 12:00

Где: 30 июня - музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63; 1 июня - исторический парк "Россия - моя история", ул. Орджоникидзе, 47

Стоимость участия в каждом мероприятии указана в программе

Спектакль "Золушка" (6+)

Золушка – давно уже не имя, это образ доброй, отзывчивой, трудолюбивой и открытой миру юной девушки. Возможно, и вы знакомы с таким изумительным созданием. Не всем золушкам помогают добрые волшебники встретиться со своим принцем и стать счастливыми. В нашей сказке Золушка сама творит чудо – свою собственную судьбу, а помощник её – Время. Любой из нас способен на такие же чудеса, надо только постараться, не лениться и ещё очень важно, чтобы Время работало на вас, а не против вас. Вот тут, пожалуй, понадобится благосклонность высших сил.

Когда: 30 мая в 12:00

Где: Тюменский театр кукол, ул. Кирова, 36

Стоимость: 200 - 500 рублей

День детства в музее "Дом Машарова" (0+)

Музей "Дом Машарова" приглашает тюменцев и гостей города отпраздновать День детства в музее. 30 мая гостей мероприятия ждет заряд бодрости и позитива на все лето. Программа

Когда: 30 мая в 13:00

Где: музей "Дом Машарова", ул. Ленина, 24

Стоимость участия в каждом мероприятии указана в программе

Мастер-класс "Обережная кукла Акань" (6+)

На мастер-классе посетители узнают, как устроен быт коренных жителей Севера, что означают орнаменты, которыми украшена их одежда. Основной частью мастер-класса станет изготовление обережной куклы Акань, распространенной у северных народов. Необходима предварительная запись по тел. 8 (3452) 68-11-11.

Когда: 30 мая в 14:00

Где: исторический парк "Россия - Моя История", ул. Орджоникидзе, 47

Стоимость: 250 руб./чел.

Обзорная пешеходная экскурсия по исторической части Тюмени (6+)

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей первого русского города в Сибири, увидите его главные достопримечательности: окунетесь в эпоху основания города, увидите, как город менялся, становился крупным купеческим центром, тыловым городом в военное время и как стал столицей крупнейшего нефтяного края. Вы увидите одно из первых каменных строений — Мужской Свято-Троицкий монастырь, узнаете, где лежало тело В.И. Ленина в годы Великой Отечественной войны, как в Тюмени появился Мост Влюбленных. Все вместе загадаем желание у Дерева счастья, полюбуемся красивой деревянной резьбой домов. Количество участников - до 20 человек. Можно с детьми от 7 лет. Продолжительность – 2 часа.

Билеты:

Когда: 30 мая 14:00

Где: место встречи - фонтан-памятник Тюменской области на площади Борцов Революции.

Стоимость: 400 – 500 рублей

Кинолекторий "Образ врача в отечественном кино" (6+)

В рамках традиционного кинолектория "Образ врача в отечественном кино" в музейном комплексе им. Словцова состоится показ и обсуждение фильма Иосифа Хейфица "Дорогой мой человек" (1958 год). В качестве лектора выступит киновед Наталья Соколова. На предыдущих встречах кинолектория речь шла о фильмах, созданных в непростой этап истории отечественного кино, который исследователи назвали неологизмом "малокартинье". Фильм "Дорогой мой человек" принадлежит другой эпохе – "оттепели". Среди героев такого кино (1950-х и начала 1960-х годов) врач - один из самых востребованных. Участники встречи узнают о творчестве кинорежиссера Иосифа Хейфица и об истории создания фильма. В завершение встречи всех ждет просмотр художественного фильма "Дорогой мой человек". Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по телефонам: 8 (3452) 45-35-90 или 8 (929) 266-73-72.

Когда: 30 мая в 15:00

Где: музейный комплекс им. И. Я. Словцова, ул. Советская, 63

Вход свободный

АртФемТерапия (18+)

АртФемТерапия — это группа для женщин, целью которой является самопознание, обмен опытом и поддержка посредством арт-терапии. В данном случае это метафорические ассоциативные карты. Вы самостоятельно выбираете комфортную для вас степень откровенности. Приходите к нам, чтобы поговорить, поддержать друг друга, поделиться страхами и радостями. Мы придерживаемся феминистских идей, поэтому приходите, если они вам близки или вы хотите узнать об этом больше. Группа поможет вам: получить эмоциональную поддержку; раскрыть творческие способности, обсудить вопросы женского опыта в безопасной атмосфере, узнать о себе больше и поделиться опытом и зарядиться вдохновением для новых идей и свершений. Ведущая: магистр психологии и сертифицированный специалист по работе с метафорическими ассоциативными картами Ирина Захарова.

Для записи заполните форму Пожалуйста, записывайтесь только если точно придете и предупредите, если не сможете прийти.

Когда: 30 мая в 15:00

Где: книжный магазин "Никто не спит", ул. 8 марта, 2, к. 1

Стоимость: участие за добровольные денежные взносы для всех желающих женщин

Ридинг-клуб: обсуждение "Анатомии архитектуры" (16+)

Встреча в ридинг-клубе: читаем третью главу книги Сергея Кавтарадзе "Анатомия архитектуры" (глава называется "Книга третья, рассказывающая о чувствах, пробуждаемых в нас зодчеством"). Мы обсудим её и поразмышляем над чувственной стороной архитектуры. О книге: "Анатомия архитектуры" получила приз "Просветитель" 2016 года в номинации "Гуманитарные науки". Цель книги искусствоведа Сергея Кавтарадзе — максимально простым и понятным языком объяснить читателю, что такое архитектура как вид искусства.

Когда: 30 мая в 15:00

Где: книжный магазин "Никто не спит", ул. 8 марта, 2, к. 1

Мастер-класс "Картина из эпоксидной смолы" (18+)

Приглашаем вас окунутся в прекрасные мечты о волнах, мягком песке и тёплом бризе на мастер-классе по картинам из эпоксидной смолы. Рисуем море на круглом холсте. Продолжительность 1 - 1,5 часа. Детям и беременным женщинам участие в мастер-классе не рекомендуется. Справки по тел.: (3452) 55-19-62.

Когда: 30 мая в 16:00

Где: ул. Зелинского, 3

Стоимость: d30 см – 2200 рублей., d35 см – 2600 рублей., d40 см – 3000 рублей., в стоимость включены все материалы

Спектакль "Кукольный дом" (16+)

В XIX веке пьеса "Кукольный дом" произвела на современников впечатление манифеста феминизма, а сегодня актуально будет поговорить о сложностях семейного бытия. В нашем новом спектакле вы увидите историю свободы человеческой личности. Действие происходит в доме Хельмера перед Рождеством. В один момент он становится ареной защиты интересов. На кону любовь, деньги, благополучие, и даже честь. Перед каждым встанет вопрос: как лучше поступить? Как нужно себе или другим? Эти вопросы определят свободу человеческой личности. А Вы свободный человек.

Когда: 30 мая в 17.00

Где: Молодёжный театр "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко , ул. Олимпийская, 8а

Стоимость: 500 рублей

Booty Battle (16+)

Уникальный проект Booty Battle - это гибрид конкурса красоты и вечеринки в атмосфере ночного клуба! Информация: 8 (922) 268-88-87, https://www.instagram.com/bootybattle_tmn/, https://vk.com/bootybattle

Когда: 30 мая в 19:00

Где: клуб "Дом культуры", ул. Максима Горького, 44/3

Стоимость: 650 рублей

Пластический спектакль "Руками не трогать" (12+)

Давай без рук? Танцевальный коллектив "В квадрате" ждет тебя на премьеру нового пластического спектакля "Руками не трогать". Он создан по мотивам известных скульптур и статуй. В этом диалоге между авторами и зрителями есть свой мир, свои персонажи и своя история.

Билеты

Когда: 30 мая в 19:00

Где: МТЦ "Космос", ул. Республики, 165А

Стоимость: 300 – 400 рублей

Концерт XCHO (16+)

Впервые в Тюмени с большом сольным концертом XCHO – один лучших артистов страны по версиям различных чартов и номинаций, обладатель двух платиновых дисков. Автор таких хитов как "memories", "mood", "Дай мне огня", "Лондон", "Гангстер", "Листок" и др. Не пропусти самое жаркое начала лета!

Билеты

Когда: 30 мая в 19:00

Где: ресторан-бар "Me King", ул. Комсомольская, 43

Стоимость: 1500 рублей

Показ фильма "Дорога на Берлин" (12+)

Великая Отечественная война. Лейтенант Огарков и рядовой Джурабаев – выходцы из разных союзных республик, разные по характеру и жизненным позициям, но объединенные общей целью. В основе фильма лежат их сложные отношения и поступки, продиктованные фоном страшных событий войны. Это история о человеческих взаимоотношениях, истинных нравственных ценностях, долге перед Родиной, близкими и самим собой. Режиссер - Сергей Попов.

Когда: 30 мая в 19:00

Где: арт-пространство, Масловский взвоз набережной реки Туры, напротив "Конторы пароходства", ул. 25 октября, 23а, ст.1

Стоимость: бесплатно