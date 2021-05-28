Во имя Святых Страстотерпцев: Тюмень благодарит за помощь в установке памятника Николаю II

Фото пресс-службы тюменского отделения Общества "Царьград"

В честь дня рождения Государя Императора Николая II тюменская общественница Елена Ракша вручила памятную литографию руководителю Общества "Царьград" Константину Малофееву и основателю Общества "Двуглавый орёл" Леониду Решетникову.

На подарке изображён памятник Святой семье последнего Императора, который был установлен Обществом "Царьград", "Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом" и заводом "СИБУР" в 2020 году на Набережной Туры, в память о пребывании Царской семьи Страстотерпцев в Тюмени. Он включен в Императорский туристический маршрут, который организует "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" под руководством Анны Громовой.

Напомним, памятник в Тюмени установили 26 мая — в день коронации последнего императора России. В течение девяти месяцев вся страна собирала деньги на исторический монумент, свой вклад внесли и меценаты, и обычные жители России. Макет памятника был разработан скульптором Ириной Макаровой, преподавателем Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Скульптурную композицию собрали в городе Жуковском на литейном производстве "Лит-Арт", а затем доставили в Тюмень.

Установка памятника проходила по благословению Схиархимандрита Илия, духовного наставника Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, а также по благословению Владыки Димитрия. Место выбрано неслучайно – именно на этом месте Туры раньше находилась речная пристань, к которой подходили железнодорожные пути. В 1917 году отсюда царская семья была отправлена по реке на пароходе "Русь" в Тобольск, о чем Император Николай II сделал запись в своем дневнике.

Елена Ракша возглавляет региональное отделение "Союза православных женщин" в Тюменской области. Она выразила благодарность Константину Малофееву за поддержку начинаний общественной организации и отметила, что женщины и дети с особенной радостью участвовали в установке и благоустройстве памятника Святой многодетной семье Императора Николая II.

Она также приняла участие в собрании Международной общественной организацией "Союз православных женщин". Участницы выступили за сохранение традиционных ценностей, сохранение многовековой истории Руси. А в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в рамках XXIX Международных образовательных чтений "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память России" состоялись международная научно-практическая конференция "Супружества благословение" и концерт, посвященный дню рождения Императора Николая II.