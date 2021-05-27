На фестиваль бега "Стальной характер" приедут участники из трех десятков городов

В это воскресенье, 30 мая, в Тюмени состоится фестиваль бега "Стальной характер", в котором примут участие более 1 500 человек из 32 городов страны. Желание поучаствовать в спортивном событии проявили жители Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Салехарда, Нового Уренгоя и других населенных пунктов. Возраст участников – от 3 до 66 лет. Все они стартуют от "Конторы пароходства" на набережной. Чтобы избежать массового скопления людей, организаторы предусмотрели разное время стартов. Первый забег состоится в 10:00.

Затем трасса пройдет по набережной, в районе Моста влюбленных участники поднимутся на улицу Ленина, по ней добегут до Перекопской, а оттуда вернутся к "Конторе пароходства" по верхнему ярусу набережной. По пути будут предусмотрены пит-стопы, где можно утолить жажду, а также "водяные души" – места, где можно охладиться, пробежав под струей прохладной воды.

Организаторы говорят, что фестиваль бега – хорошая возможность начать лето по-спортивному. "Для участников предусмотрены разные форматы участия. Есть дистанции в 1, 5, 10 или 21,1 км в рамках Всероссийского полумарафона "ЗабегРФ", есть детский забег на 500 и 1000 м, есть красочный забег и даже маршрут со скандинавской ходьбой. Поэтому каждый участник может выбрать для себя подходящий вариант", – рассказал руководитель проекта "Стальной характер" Андрей Потапов.



Для иногородних участников и участников дистанций фестиваля бега с целью экономии времени предусмотрена регистрация 29 мая. Она будет проходить с 10:00 до 21:00 в термальном курорте "ЛетоЛето" (улица Щербакова, 87). Для остальных спортсменов регистрация состоится в день старта 30 мая.