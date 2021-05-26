Музей "Дом Машарова" подарит заряд позитива в честь Дня защиты детей

Фото: пресс-служба ТМПО

Музей "Дом Машарова" приглашает тюменцев и гостей города отпраздновать День детства в музее. 30 мая гостей мероприятия ждет заряд бодрости и позитива на все лето.

В 13:00 начнут свою работу площадки "НОВОГО Ремесленного сезона", интерактивной зоны с мастер-классами от ремесленников: половичок "Всем миром", ткачество на картоне "Радость на ладошке", "Фьюзинговое лето", "Пуговицы из лосиного рога", брелок "Тюмень - лучший город земли", "Красные на чёрном" в технике граттаж.

В 14:00 с концертной программой выступит коллектив "Перванец-удалец" клуба детского творчества им. Кижеватова. Юные музыканты исполнят удалые народные песни и представят шумные озорные игры. Руководитель коллектива - Елена Валентиновна Логунова. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке или по телефону: +7 (3452) 46-13-10.

А в 15:00 откроется летняя игровая площадка. Работники музея собрали самые веселые и популярные игры, которые до сих пор не потеряли актуальность. И затем, даже после праздника, в течение всего летнего периода ребята смогут провести здесь время весело и с пользой. Запланированы игры на сплочение, развитие скорости мышления и умение ориентироваться в пространстве.

Вход на мероприятия свободный! Узнать подробности можно по номеру: +7 (3452) 46-13-10. Возрастная категория 6+