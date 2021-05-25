Тюменцев проконсультируют по поводу услуг Росреестра в условиях режима ЧС, связанного с пожарами

Управление Росреестра по Тюменской области и тюменский филиал Кадастровой палаты организуют прямую телефонную линию "О порядке и формах получения государственных услуг Росреестра в условиях режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера в связи с пожарами".

Специалисты ведомства разъяснят:

— как подтвердить право собственности на объект недвижимости;

— какой пакет документов необходим для регистрации права собственности на объект недвижимого имущества;

— как снять с кадастрового учета утраченный в результате стихии объект недвижимости.

Также можно будет узнать о порядке, сроках и способах предоставления услуг Росреестра в части кадастрового учета и/или регистрации прав на недвижимость, получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости в условиях режима чрезвычайной ситуации.

"Прямая" телефонная линия пройдет 27 мая 2021 года с 11:00 до 12:00.

Тюменцы смогут задать свои вопросы по телефонам Управления Росреестра по Тюменской области – (3452) 43-28-43 и тюменского филиала Кадастровой палаты – (3452) 25-90-00.

