Тюменцев проконсультируют по поводу услуг Росреестра в условиях режима ЧС, связанного с пожарами

Управление Росреестра по Тюменской области и тюменский филиал Кадастровой палаты организуют прямую телефонную линию "О порядке и формах получения государственных услуг Росреестра в условиях режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера в связи с пожарами".
Специалисты ведомства разъяснят:
— как подтвердить право собственности на объект недвижимости;
— какой пакет документов необходим для регистрации права собственности на объект недвижимого имущества;
— как снять с кадастрового учета утраченный в результате стихии объект недвижимости.
Также можно будет узнать о порядке, сроках и способах предоставления услуг Росреестра в части кадастрового учета и/или регистрации прав на недвижимость, получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости в условиях режима чрезвычайной ситуации.
"Прямая" телефонная линия пройдет 27 мая 2021 года с 11:00 до 12:00.
Тюменцы смогут задать свои вопросы по телефонам Управления Росреестра по Тюменской области – (3452) 43-28-43 и тюменского филиала Кадастровой палаты – (3452) 25-90-00.
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