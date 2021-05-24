Тюменских музыкантов приглашают принять участие в телешоу

Афиша: ЦКиТ "Тюмень

Шоу "СТУДИЯ 72", которое с успехом стартовало больше месяца назад на телеканале "Тюменское время", приглашает на съемки талантливых музыкантов города.

Чтобы стать гостем программы и выступить на шоу, нужно сделать пост или сториз в во "ВКонтакте" или Инстаграме с отметкой @show.studio72. А дальше ждать приглашения.

Напомним, "СТУДИЯ 72" – шоу, где четверо харизматичных ведущих обсуждают с юмором новости недели, выбирая из них главную.

Смотрите новые выпуски программы "СТУДИЯ 72" каждое воскресенье в 20 часов 30 минут на телеканале “Тюменское время” (21 кнопка кабельного телевидения).