В Тюмени состоится лекция о посуде в натюрморте как отражении эпох

Фото: пресс-служба ТМПО

В этот четверг, 20 мая, в музейном комплексе им. Словцова состоится необычная online лекция на тему "Актеры второго плана: посуда и утварь в российском натюрморте".

Спикером выступит Анна Лычагина (Томск) - аспирантка УрГАХУ, заведующая лабораторией Futurelab Сибирского центра дизайна, промышленный дизайнер.

Натюрморты были и остаются не только "затрапезным" жанром изобразительного искусства, дополняющим интерьер дома и выставочную галерею, но и настоящим "окном" в материальную культуру определённого исторического периода.

Главное место в картине отдаётся зачастую дарам природы, но посуда и утварь, изображённая на картине, часто может рассказать не менее интересную историю. Об этих удивительных особенностях российских натюрмортов и узнают участники лекции.

Музейный комплекс им. Словцова расположен по адресу: ул. Советская, 63. Начало встречи в 18:00. Вход свободный! Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись по телефонам: +7 (3452) 45-35-90 или +7 (929) 266-73-72. Возрастная категория 12+