В Тюменской области 17 действующих лесных пожаров

По данным Тюменской авиабазы, за минувшие сутки в Тюменской области зарегистрировано 5 лесных пожаров на общей площади 209,1 га. Количество действующих лесных пожаров, в том числе локализованных — 17. За сутки ликвидировано 8 лесных пожаров на общей площади 3637,5 га.

С 11 мая в регионе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера в связи с пожарами. Зоны чрезвычайной ситуации устанавливаются в границах лесов Тюменской области, территории населенных пунктов в них не входят.

Согласно постановлению губернатора Тюменской области с 11 мая въезд в леса и их посещение под запретом. Исключение – для транспорта и граждан, задействованных на тушении лесных и ландшафтных пожаров.