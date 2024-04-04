Тюменцам запретили посещать леса - с 5 апреля в регионе вводится особый противопожарный режим

С 5 апреля на территории Тюменской области устанавливается особый противопожарный режим, посещение лесов во время его действия запрещено, сообщил губернатор Александр Моор.

"Становится теплее. С одной стороны, это здорово, приближается лето. С другой – увеличивается риск возгораний, которые могут привести к крупным пожарам. Поэтому вводим новые ограничения уже сейчас. Это необходимые меры. Важный момент – будет запрещено посещение лесов (за исключением случаев, когда нахождение в лесу является законным согласно постановлению)", - почеркнул Моор.

Днем ранее было объявлено о начале с 5 апреля пожароопасного сезона и запрете на разведение костров, сжигании порубочных остатков, мусора, на приготовление пищи на мангалах и в жаровнях в лесах и на прилегающих к ним территориях.