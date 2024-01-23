Тюменцам предлагают поделиться личными историями для фильма о лесных пожарах

Документальный фильм о лесных пожарах в Тюменской области планируют снять режиссеры Дмитрий Колобов ("Каравелла Крапивина") и Алексей Южаков ("Папаша в бегах"). Отправить свои истории или архивные материалы можно в личные сообщения режиссеров, сообщается в Telegram-канале "Молодость в Тюменской области"

"Нам очень важно узнать истории простых горожан, которые боролись со стихией или пострадали от нее, потому что документальное кино — всегда про людей. Мы хотим собрать как можно больше таких историй от тюменцев и жителей региона — постараемся разобраться, как можно предостеречь пожары и помочь в моменте. Это будет эмоциональное кино", — цитируются слова Дмитрия Колобова.

В фильме будут сцены реконструкции реальных событий со слов героев и очевидцев. Съемками этой части ленты займется режиссер "Папаши в бегах" Алексей Южаков. Он хочет выпустить ленту в формате блокбастера. Выход фильма ожидается в 2025 году.