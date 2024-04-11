В Ялуторовском районе будут тушить учебный лесной пожар

Масштабные тактические учения по тушению лесных пожаров 11 апреля организует в Ялуторовском районе департамент лесного комплекса ТО.

Мероприятие проводится ежегодно для проверки готовности сил и средств к пожароопасному сезону.

В учениях примут участие лесопожарные формирования Тюменской авиабазы, а также другие службы и ведомства, которые привлекаются во время ликвидации лесных и ландшафтных пожаров (сотрудники МЧС, полиции, скорой медицинской помощи Ялуторовского района).

По сценарию, в лесном массиве происходит возгорание, которое замечает летчик-наблюдатель, выполняющий авиамониторинг пожарной обстановки.

Очаг находится в труднодоступной местности, оперативно доставить туда наземные силы нельзя. Поэтому для тушения привлекают вертолет с водосливным устройством и группой десантников-пожарных на борту.

На месте принимаются первичные меры ликвидации возгорания, делается прогноз дальнейшего развития ситуации, оценивается достаточность привлеченных сил.

Внезапное изменение погоды - сильный порывистый ветер - усугубляет обстановку, увеличивает площадь пожара и гонит огонь в сторону населенного пункта - села Карабаш.

На подмогу прибывают дополнительные лесопожарные формирования и спецтехника. Для контроля ситуации сверху в небо поднимают дроны и беспилотник самолетного типа. Устройства помогают координировать действия лесных пожарных.

Для защиты села от лесного пожара в населенный пункт приезжают пожарные расчеты и техника службы МЧС. Местные власти проводят эвакуацию жителей.

Общими усилиями и благодаря четкому межведомственному взаимодействию огонь удается остановить на подступах к селу и не допустить жертв среди населения.

Учения пройдут на аэродроме ДОСААФ рядом с Ялуторовском.