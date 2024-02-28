В Тюменской области эвакурировали деревню

В деревне Смоленка Абатского района провели тренировку экстренной эвакуации населения, чтобы отработать действия при угрозе перехода природного пожара в населенный пункт.

В тренировке приняли участие эвакуационная комиссия, пожарные 130 ПСЧ, районный отдел полиции, медицинская служба, абатская РЭС, служба газа.

"Цель тренировки достигнута, навыки по учениям служб РСЧС отработаны. Мероприятие проведено в рамках поручения Губернатора Тюменской области в преддверии наступления пожароопасного сезона", - прокомментировал эвакуацию глава района Игорь Васильев.

Ранее полпред президента в УрФО Владимир Якушев поставил задачу всем регионам округа провести такие тренировки, отметив, что наиболее слаженно в прошлом пожароопасном сезоне эта работа была организована в Тюменском районе, а губернатор Александр Моор заявил, что учебную эвакуцию "отрепетирует" каждый муниципалитет Тюменской области.