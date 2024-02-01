Тюменская область накануне пожароопасного сезона проведет учения по эвакуации населения

До начала пожароопасного сезона по поручению полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Тюменская область проведет во всех муниципалитетах реальные учения по эвакуации, сообщил губернатор Александр Моор.

Моор отметил, что предыдущие три года были схожие природно-климатические условия, этот год, скорее всего, будет таким же, поэтому нужно максимально подготовиться. В 2023 году было особенно в Тюменском районе — из-за перехода пожаров на населенные пункты пришлось эвакуировать людей и учреждения. Запланированные тренировки помогут отработать алгоритм действий на случай таких происшествий.

Что касается сил и средств для тушения природных пожаров — их вполне достаточно. В 2023 году техника обновлялась по федеральной и региональной программам, в числе последних приобретений — поставки лесопожарной техники для работы в труднодоступных местах. Накануне нового сезона к имеющимся 54 беспилотникам закупят еще 9 более современных и мощных, количество камер на вышках в лесах удвоится (до 104) - это позволит держать под наблюдением 76% территории лесов регионов и оперативнее выявлять и начинать тушить возгорания. Закуплены новые средства связи для работы в местах, где мобильники не ловят. Осталось убедить население соблюдать элементарные правила пожарной безопасности: не ходить в леса, не жечь костры и не разводить открытый огонь в пожароопасный период, вовремя навести порядок на своих участках.

Ранее Якушев на межрегиональном сборе территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в УрФО указал регионам на то, что подготовка к пожароопасному сезону должна проходить более качественно, скоординированно с муниципальными, региональными властями и службами МЧС, количество тренировок по отработке действий по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и эвакуации населения необходимо увеличить.

За 2023 год в УрФО ликвидировано 12 чрезвычайных ситуаций, было зафиксировано 14 случаев перехода лесных пожаров на населенные пункты, из 13 пришлось полностью эвакуировать население. Особо трагично складывалась ситуация в Курганской и Свердловской областях.