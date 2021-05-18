За неделю 2 600 жителей Тюменской области обратились за помощью после укусов клещей

С 10 по 16 мая на территории региона зарегистрировано 2 654 обращения по поводу присасывания клещей, из них 477 — от детей от 0 до 14 лет.

Всего с начала сезона в Тюменской области зарегистрировано 6 003 обращения по поводу присасывания клещей. За аналогичный период 2020 года было зарегистрировано 5 178 обращений.

Случаи присасывания регистрировались на 23 административных территориях. Случаев заболевания инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрировано.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Всем пострадавшим, которые не привиты против клещевого вирусного энцефалита, назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.