Тюменцы побывали на “Планете искусства”

Отчетный концерт творческих коллективов Дома культуры “Орфей” состоялся в минувшие выходные.
Мероприятие прошло под звучным названием “Планета искусства” и выбрано оно было не зря: каждый гость почувствовал себя частью большой, творческой семьи воспитанников “Орфея”.
Зрители наблюдали увлекательное путешествие Незнайки по планете искусств. Ребята старательно готовились к концерту и показали все свои старания. Гости высоко оценили творчество коллективов, аплодисменты не смолкали после каждого номера.
Посмотреть фотографии с концерта можно в группе во ВКонтакте по ссылке.
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