Тюменцы побывали на “Планете искусства”

Фото: Дмитрий Сиялов

Отчетный концерт творческих коллективов Дома культуры “Орфей” состоялся в минувшие выходные.

Мероприятие прошло под звучным названием “Планета искусства” и выбрано оно было не зря: каждый гость почувствовал себя частью большой, творческой семьи воспитанников “Орфея”.

Зрители наблюдали увлекательное путешествие Незнайки по планете искусств. Ребята старательно готовились к концерту и показали все свои старания. Гости высоко оценили творчество коллективов, аплодисменты не смолкали после каждого номера.

Посмотреть фотографии с концерта можно в группе во ВКонтакте по ссылке.