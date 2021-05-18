Тюменцы побывали на “Планете искусства”

16:40 18 мая 2021
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Фото: Дмитрий Сиялов

Отчетный концерт творческих коллективов Дома культуры “Орфей” состоялся в минувшие выходные. 

Мероприятие прошло под звучным названием “Планета искусства” и выбрано оно было не зря: каждый гость почувствовал себя частью большой, творческой семьи воспитанников “Орфея”.

Зрители наблюдали увлекательное путешествие Незнайки по планете искусств. Ребята старательно готовились к концерту и показали все свои старания. Гости высоко оценили творчество коллективов, аплодисменты не смолкали после каждого номера.

Посмотреть фотографии с концерта можно в группе во ВКонтакте по ссылке.

Теги: дети , концерты , творчество
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