Тюменские предприятия всё еще могут получить статус социальных

Минэкономразвития России продлило срок приема заявок на включение субъектов малого бизнеса в реестр социальных предприятий до 31 декабря 2021 года

До 1 мая предприятия социальной сферы региона активно подавали документы на признание предприятия социальным, более 50 предприятий ожидают получения статуса.

Заявочная кампания была продлена. Получить особый статус можно на протяжении всего года. После признания предприятия социальным организация попадает в перечень социальных предприятий.

"Начиная с 2021 года Министерством экономического развития планируется грантовая поддержка социальных предприятий", — поясняет руководитель центра инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области Александра Князева.



Ознакомиться с условиями признания предприятия социальным и скачать пакет документов можно на сайте Инвестиционного агентства по ссылке.