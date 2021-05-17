XII Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском Кремле" пройдет с участием звезд мировой оперной сцены

XII Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском Кремле" пройдет в Тюмени и Тобольске.
1 июля в Тюменской филармонии состоится концерт молодых певцов – стипендиатов Фонда Ильдара Абдразакова.
Солисты - артисты Молодежной оперной программы Большого театра России: Валерий Макаров, Ульяна Бирюкова, Рауф Тимергазин, артистка Центра оперного пения Галины Вишневской Ирина Котова.
3 июля в Тобольске состоится гала-концерт, в котором примут участие звезды мировой оперной сцены:
Ильдар Абдразаков – Заслуженный артист Российской Федерации, лауреат национальной театральной премии "Золотая маска", обладатель двух премий "Грэмми";
Вероника Джиоева – Заслуженная артистка России;
Лауреаты международных конкурсов Дмитрий Корчак, Василий Ладюк;
Молодые таланты Фонда поддержки молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова: Дмитрий Чеблыков, Ирина Котова, Рауф Тимергазин, Ульяна Бирюкова;
Тюменский филармонический оркестр, дирижер - Владимир Добровольский.
Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском Кремле" проходит при поддержке Правительства Тюменской области. Он проводится с 2006 года и является знаковым культурным событием в жизни не только нашей области, но и всей России.
"Лето в Тобольском Кремле" — это музыкальный фестиваль искусств, который дарит зрителям уникальную возможность провести время на свежем воздухе в живописном городе Тобольске, наслаждаясь прекрасными голосами оперных исполнителей и завораживающей музыкой в исполнении оркестра!
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