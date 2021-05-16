Врачи помогут тюменцам с паническими атаками

Тюменцам с паническими атаками рекомендуют не откладывать визит к врачу. Без своевременного лечения чрезмерная тревожность может обернуться более серьезными заболеваниями.

Как рассказала заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Тюменского ГМУ Татьяна Раева, в современном мире люди чаще сталкиваются с тревожностью. Этому способствуют глобализация, большое количество информации вокруг и меньшее количество общения с людьми. Иногда тревога приобретает значительные масштабы и приводит к паническим атакам. Приступ проявляется разными симптомами: у кого-то может возникнуть учащенное сердцебиение, у кого-то – нарушения дыхания. К этому иногда добавляется страх смерти.

"Тревога – нормальная эмоциональная реакция. Тревожность в нормальном понимании помогает в жизни справляться с опасностями и мобилизовываться в нужный момент. Но если говорить о панической атаке, – это чрезмерная тревога, которая не помогает, а наоборот, мешает", – пояснила специалист.

По словам Татьяны Раевой, вовремя начатая терапия позволит паническим атакам не привести к генерализованному тревожному расстройству и другим нарушениям, требующим более длительной терапии, пишет "Вслух.ру".