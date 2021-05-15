Жителей Голышмановского городского округа прививают от коронавируса

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

Около 40% граждан старше 65 лет привили от коронавируса в Голышмановском округе. Всего необходимо вакцинировать 60-70% взрослого населения, чтобы создать коллективный иммунитет. Завозится преимущественно вакцина "Спутник V".

Как рассказал главный врач областной больницы №11 Алексей Белов, в общей сложности прививку поставили более 2 тыс. человек. Поначалу вакцина была в дефиците, но сейчас она поступает в лечебное учреждение в достаточном количестве.

"Все, кто поставил прививки, переносят вакцину хорошо, причём в старшей возрастной группе пациенты вообще лишены побочных ощущений. Мы это связываем с тем, что пожилые граждане менее социально активные и у них не наслаиваются инфекции как у работающих, особенно в организациях с массовым скоплением людей", - отметил руководитель медучреждения.

Чтобы снизить очерёдность, созданы дополнительные пункты вакцинации на ФАПах, где имеется специальный допуск на вакцинопрофилактику, также применяется спецтранспорт. В медицинской организации увеличено количество персонала, работающего с обработкой специальной документации, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".