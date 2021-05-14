Тюменок приглашают в поликлиники на акцию "Доктор с вами"

В эту субботу, 15 мая, в тюменских поликлиниках пройдет профилактическая акция "Найди время для себя". Эта уже третья суббота проекта "Доктор с Вами", который возобновился в апреле в рамках реализации национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение".

Цель проекта — привлечь людей, которые в силу своей занятости не могут посещать поликлинику в будние дни, а также тех, кто имеет отягощенный наследственный анамнез по онкологическим заболеваниям. В ходе акции работающим тюменцам предлагают по субботам пройти расширенные обследования с целью раннего выявления злокачественных новообразований, а также профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

В этот раз акция будет посвящена женскому здоровью. Тюменки смогут получить консультацию врача-гинеколога, сдать мазок на микрофлору, а также пройти цитологическое исследование на раннее выявление онкологических заболеваний.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения напоминают, что рак является ведущей причиной смерти во всем мире. При этом отмечается, что около 40% раковых заболеваний можно предотвратить благодаря здоровому образу жизни и регулярным обследованиям.

Время работы акции уточняйте на сайте или по телефону вашей поликлиники по месту прикрепления.