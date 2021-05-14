Тюменцам советуют быть внимательнее на дорогах в жару

ГИБДД рекомендует водителям в жаркую погоду быть внимательнее на дорогах. В жаркие дни число ДТП увеличивается, в том числе из-за рассеянного внимания.
Пожилым автомобилистам и людям с хроническими заболеваниями лучше отложить поездки в дневные часы, особенно дальние. В случае резкого ухудшения самочувствия лучше припарковаться, выпить воды и прекратить поездку.
"Из опыта минувшего лета, несчастные случаи на дорогах, связанные со смертью водителей за рулем, ДТП из-за сердечных приступов и других резких ухудшений самочувствия у автомобилистов происходили в дни с наиболее высокими температурными показателями", — отмечают в Госавтоинспекции Тюменской области.
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