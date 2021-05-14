Тюменцам советуют быть внимательнее на дорогах в жару

ГИБДД рекомендует водителям в жаркую погоду быть внимательнее на дорогах. В жаркие дни число ДТП увеличивается, в том числе из-за рассеянного внимания.

Пожилым автомобилистам и людям с хроническими заболеваниями лучше отложить поездки в дневные часы, особенно дальние. В случае резкого ухудшения самочувствия лучше припарковаться, выпить воды и прекратить поездку.