Тюменцам советуют быть внимательнее на дорогах в жару

13:55 14 мая 2021
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ГИБДД рекомендует водителям в жаркую погоду быть внимательнее на дорогах. В жаркие дни число ДТП увеличивается, в том числе из-за рассеянного внимания.

Пожилым автомобилистам и людям с хроническими заболеваниями лучше отложить поездки в дневные часы, особенно дальние. В случае резкого ухудшения самочувствия лучше припарковаться, выпить воды и прекратить поездку.  

"Из опыта минувшего лета, несчастные случаи на дорогах, связанные со смертью водителей за рулем, ДТП из-за сердечных приступов и других резких ухудшений самочувствия у автомобилистов происходили в дни с наиболее высокими температурными показателями", — отмечают в Госавтоинспекции Тюменской области.

Теги: водители , ДТП , жара
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