Жителей Тюменской области предупредили о трехдневной жаре

С 10 по 13 июля в Тюменской области ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха может достигать выше +36 градусов. сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

По данным Гидрометцентра, в понедельник днем в Тюмени до +35 ºС, во вторник и среду - +37 ºС. В последующие дни температура снизится, но повысится вероятность осадков. В четверг максимальная температура дня +30 ºС, небольшой дождь. В пятницу -+25 и усиление садков, на выходные синоптики обещают около +20 ºС, дожди.