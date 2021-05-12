На Текутьевском бульваре оставят цветы на местах утраченных захоронений

В эту субботу, 15 мая, на Текутьевском бульваре состоится акция "Мы жили". Тюменцы возложат цветы к утраченным захоронениям своих родных.

Известно, что территорию старинного Текутьевского кладбища не раз урезали под обустройство других объектов. Значительный участок некрополя был утрачен в 1986 году. К 400-летию Тюмени проводилась реконструкция улицы Республики, тогда часть захоронений, если откликнулись родственники, перенесли, а часть — сровняли и обустроили с этой стороны кладбища бульвар.

К организатором проекта "Музей воспоминаний "Мы жили"" обратилось немало тюменцев с историями о родных, чьи захоронения были утрачены таким образом. Раньше на родительский день на Текутьевский бульвар люди приносили цветы в память о близких, чьи захоронения оказались под асфальтом. Цветы оставляли на траве, на скамейках, на клумбах.

К мероприятию приглашают присоединиться родственников тюменцев, чьи могилы были утрачены при сокращении территории кладбища, и принести цветы на предполагаемые места захоронений, а также ждут родственников людей, чьи могилы в сохранности.

"Будем рады с вами познакомиться и записать истории ваших родных", — пишут организаторы акции.

Также на мероприятие приглашают всех тюменцев, интересующихся историей города.

"Наталья Алиева, профессиональный экскурсовод, проведет вас по некрополю и расскажет о судьбах покоящихся здесь людей", — пишут кураторы проекта "Музей воспоминаний "Мы жили"".

Уже второй год организаторы собирают истории о людях для готовящегося сайта-путеводителя по Текутьевскому кладбищу — исторически очень насыщенному месту. Участникам проекта интересны судьбы не только известных тюменцев, а всех покоящихся здесь людей.

"История Тюмени и ее нынешний облик — это, прежде всего, истории и плоды дел живших здесь людей. Каждый — косвенно или прямо — что-то в нее принес. Так давайте вспомним их", — обращаются организаторы к горожанам.

Начало акции в 12.00, место сбора — у памятника Андрею Текутьеву.