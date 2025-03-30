Жители Тюменской области чаще покупают непродовольственные товары

По данным Росстата, жители Тюменской области в январе потратили в магазинах 53 млрд 733,7 млн рублей. Годом ранее общий чек составил 49 млрд 457,2 млн рублей.

По данным Тюменьстата, основная часть покупок приходится на непродовольственные товары. Жители отдали за них 27 млрд 688,7 млн рублей, что на 3,3% больше, чем в прошлом январе. С учетом численности населения, в среднем каждый потратил 17 тыс. 127,7 руб.

За продукты, напитки и табачные изделия граждане заплатили 23 млрд 932,1 руб. Расходы на жителя составили 13 тыс. 803,9 руб.

Отметим, что в Уральском федеральном округе оборот розничной торговли составил 369 млрд 346,8 млн рублей. В России в целом - 4 трлн 568,5 млрд рублей, - сообщает Вслух.ру.