Тюменцев проконсультируют насчет лицензирования в геодезии

В четверг, 13 мая, тюменский Росреестр ответит на актуальные вопросы в сфере лицензирования геодезической и картографической деятельности.

Проконсультирует граждан региона начальник отдела геодезии и картографии Управления Росреестра по Тюменской области Игорь Одинец. Прямая телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 25-76-60.